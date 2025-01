La norme de 36,6°C pour la température corporelle humaine réfutée par Standford

Selon une étude de l'université de Standford, la température corporelle moyenne de l'humain n'est plus de 36.6°C, une affirmation qui pourrait redéfinir notre compréhension de la "normale" en matière de santé.

Tl;dr La température moyenne de 36.6°C est remise en question.

Une étude de Stanford a mesuré des températures entre 36.2°C et 36.8°C.

La baisse pourrait être due à la diminution de l’inflammation.

Remise en question de la température corporelle normale

Depuis un siècle, nous considérons que la température moyenne d’une personne en bonne santé est de 36.6°C. Or, une nouvelle étude de l’Université de Stanford remet en cause cette norme bien établie.

Une étude révolutionnaire

Cette recherche, menée par Julie Parsonnet, spécialiste des maladies infectieuses, révèle que la température moyenne généralement acceptée de 36.6°C est incorrecte. L’équipe du Dr Parsonnet a analysé 618 306 mesures de température orale d’adultes en consultation externe à Stanford Health Care entre 2008 et 2017. De plus, ils ont noté l’heure de la journée, l’âge, le sexe, le poids, la taille, l’indice de masse corporelle, les médicaments et les conditions de santé de chaque patient. Les résultats ont surpris l’équipe de recherche, car les températures qu’ils ont mesurées variaient entre 36.2°C et 36.8°C.

Des chiffres qui défient les idées reçues

La température que l’on pensait normale est donc trop élevée. « La plupart des gens, y compris de nombreux médecins, pensent toujours que la température normale de tout le monde est de 98.6 F. En réalité, ce qui est normal dépend de la personne et de la situation, et c’est rarement aussi élevé que 98.6 F », a déclaré le Dr Parsonnet. L’étude a été publiée dans le JAMA Internal Medicine.

Une baisse de la température moyenne

La baisse de la température moyenne du corps aux États-Unis pourrait être due au taux métabolique. Les chercheurs ont noté qu’une diminution de l’inflammation à l’échelle de la population pourrait avoir contribué à cette réduction. « L’inflammation produit toutes sortes de protéines et de cytokines qui stimulent votre métabolisme et augmentent votre température », a ajouté le Dr Parsonnet. De même, il y a eu une amélioration spectaculaire de la santé publique au cours des 200 dernières années, grâce aux progrès des traitements médicaux, à une meilleure hygiène, à une plus grande disponibilité de nourriture et à une amélioration des conditions de vie.