L’amiante liée à des cancers désormais classifiés comme maladies professionnelles

Le Journal officiel a annoncé dimanche que les cancers du larynx et de l'ovaire seront désormais reconnus comme des maladies professionnelles s'ils résultent d'une exposition à l'amiante. Quels seront les impacts de ce décret sur les travailleurs concernés ?

Tl;dr Un décret reconnaît le cancer du larynx et de l’ovaire comme maladies professionnelles liées à l’amiante.

Les personnes atteintes peuvent faire une demande d’indemnisation.

Les cancers liés à l’amiante sont sous-déclarés et sous-reconnus.

L’amiante est la première cause de cancers d’origine professionnelle.

Le cancer du larynx et de l’ovaire reconnus comme maladies professionnelles

Le cancer du larynx et de l’ovaire, s’ils sont liés à l’exposition à l’amiante, sont désormais officiellement reconnus comme des maladies professionnelles, selon un décret publié ce dimanche au Journal officiel. C’est une avancée significative pour les personnes affectées par ces pathologies, qui pourront dorénavant prétendre à une indemnisation.

Une meilleure prise en charge pour les malades

Cette nouvelle mesure «crée pour le régime général de la Sécurité sociale un tableau des maladies professionnelles, relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante». Elle ouvre donc la voie à de «meilleures possibilités d’accompagnement» pour les malades.

Une décision basée sur des travaux de recherche

Cette décision a été prise suite aux travaux du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT), qui s’est appuyé sur une enquête de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Le COCT a conclu que les cancers du larynx et de l’ovaire, liés à l’exposition à l’amiante, sont «sous-déclarés et sous-reconnus».

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’amiante, utilisé pendant des décennies dans la construction, est aujourd’hui interdit dans de nombreux pays, dont la France. Néanmoins, ses effets délétères sur la santé sont bien connus et son lien avec les cancers du larynx ou de l’ovaire est avéré depuis plusieurs années.

L’amiante, un fléau pour la santé publique

L’amiante est identifié comme la première cause de cancers d’origine professionnelle. Il est responsable de la mort de 70.000 personnes par an en Europe. Malgré son interdiction dans l’Union européenne depuis 2005, cette substance est toujours présente dans des millions de bâtiments et d’infrastructures.

L’avis de la rédaction Cette reconnaissance des cancers de l’ovaire et du larynx comme maladies professionnelles liées à l’amiante est une avancée majeure. Elle souligne la nécessité de continuer à lutter contre l’usage de l’amiante et d’améliorer la prise en charge des victimes.