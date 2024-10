L’Apple Watch peut-elle vraiment prédire votre maladie, comme l’affirment certains utilisateurs ?

Si votre appareil portable montre que vos signes vitaux ont dévié de la norme, cela peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées en matière de santé. Par exemple, vous pourriez choisir de rester à la maison, de porter un masque en public, ou de consulter un professionnel de la santé, surtout si vous êtes à risque en raison de conditions préexistantes.

Des utilisateurs de ces technologies avancent que leurs « wearables » peuvent prédire quand ils vont tomber malades. Ils citent des changements subtils dans des indicateurs clés de la santé, tels que le rythme cardiaque et la température corporelle, qui pourraient indiquer que leur corps commence à combattre une infection .

