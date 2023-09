Le groupe Casino soutient l’opération « Septembre en Or » (Gustave Roussy)

Afin de soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques, le groupe Casino va une nouvelle fois accompagner l’opération « Septembre en Or ». Objectif : lever des fonds pour contribuer à la poursuite des travaux en immunothérapie et en génétique effectués par Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en France et en Europe.

Les cancers pédiatriques sont un fléau nécessitant une prise en charge spécifique et des traitements personnalisés pour chaque type de cancer (plus de 100 types différents étant répertoriés). Si la science et la médecine de précision progressent ces dernières années, le cancer reste une des principales causes de décès chez les enfants et les adolescents. Trois enfants décèdent d’un cancer dans le monde toutes les minutes.

En France, 2 500 enfants et adolescents sont touchés par le cancer chaque année. C’est la raison pour laquelle les grands centres de lutte contre le cancer, comme l’institut de soins de recherche et d’enseignement Gustave Roussy, premier centre hexagonal (et européen), ont un rôle crucial à jouer. Afin de mieux comprendre les causes des cancers pédiatriques et de mieux les soigner, la recherche en cancérologie de Gustave Roussy doit avancer. Mais cela nécessite des moyens financiers. C’est pourquoi l’institut organise l’opération « Septembre en Or », visant à lever des fonds pour poursuivre des travaux en immunothérapie et en génétique menés au sein de ses hôpitaux.

Parmi les grandes entreprises françaises soutenant « Septembre en Or » figure notamment le groupe Casino, associé à Gustave Roussy pour la troisième année consécutive. Le distributeur stéphanois va organiser tout au long du mois prochain plusieurs opérations de solidarité dans ses magasins. Du 28 août au 10 septembre, les enseignes Casino proposeront par exemple des produits-partage en hypermarchés, supermarchés et dans leurs points de vente de proximité. Les clients pourront aussi réaliser des dons sur l’application Casino Max. Le groupe de Jean-Charles Naouri organisera aussi une campagne d’arrondi en caisse avec MicroDon dans les magasins Monoprix entre le 7 et le 21 septembre. Cette campagne se déroulera également dans les magasins Franprix du 11 au 24 septembre.

« Depuis 2021, l’engagement du Groupe a permis de récolter près de 700 000 €. Cette année encore, le Groupe et ses enseignes sont particulièrement fiers de prendre part à l’opération, soutenir cette cause, et ainsi permettre d’accélérer la recherche », précise le groupe Casino dans un communiqué.