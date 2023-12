Le logiciel pour les kinés : communiquez mieux avec vos patients !

Vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure et d'ouvrir votre cabinet de kinésithérapie ou vous souhaitez passer à l'étape supérieure et commencer à optimiser votre activité ? Dans les deux cas, un outil que vous ne pouvez pas négliger est le logiciel pour kinés.

Pourquoi investir dans un logiciel pour les kinés ?

Vous maîtrisez l’art de la kinésithérapie et avez même suivi d’autres formations pour enrichir vos services ? Il est désormais temps d’investir dans un outil de gestion pour propulser votre activité vers de nouveaux sommets. Le logiciel pour les kinés fait partie des incontournables pour gérer son activité ou la faire passer au niveau supérieur. Il vous permet, entre autres, de documenter chaque session avec un patient, depuis son profil jusqu’à son traitement actuel. Il inclut également des outils pour la gestion comptable et des ressources humaines. Avec un logiciel pour kiné, vous avez toutes les clés en main pour faire tourner correctement votre cabinet. Il vous aide à offrir un environnement de travail sain et documenté à vos patients ainsi qu’à vos collaborateurs.

Quelles sont les fonctions d’un logiciel pour kinés ?

Chaque logiciel pour kiné possède son propre catalogue de fonctionnalités. Parmi les plus essentielles, vous retrouvez la gestion des patients, incluant la prise de rendez-vous, le suivi et la facturation. Un outil de collaboration et de partage de documents est aussi nécessaire, permettant à chaque collaborateur d’accéder aux informations utiles pour effectuer son travail. Une fonction d’e-mailing peut se révéler intéressante afin d’assurer les relances et la fidélisation.

Quels sont les critères à prendre en compte ?

Afin de profiter d’une expérience optimale avec un logiciel pour la kinésithérapie, privilégiez les programmes qui intègrent des options de personnalisation. Que ce soit au niveau de l’interface ou des raccourcis, la possibilité de modifier les fonctions de base pour les adapter à vos propres besoins est un incontournable. Faites attention au niveau de sécurité proposé par le programme. Comme vous gérez des données sensibles, privilégiez les logiciels intégrant des protections antivirus. Enfin, assurez-vous que le logiciel soit conforme aux obligations légales du Code de la Santé et de l’Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes.