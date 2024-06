Le mystérieux syndrome de l’homme raide dont est atteinte Céline Dion

Un documentaire inédit sur Céline Dion, sorti le 25 juin, met en lumière la rare maladie neurologique, le syndrome de l'homme raide, qui la maintient loin de la scène depuis plusieurs mois. Avez-vous entendu parler de cette maladie auparavant ?

Tl;dr Le documentaire “Je suis : Céline Dion” révèle sa lutte contre le syndrome de l’homme raide.

La maladie rare provoque des spasmes musculaires douloureux et une rigidité du tronc.

Des traitements existent pour contrôler les symptômes de la maladie.

Malgré la maladie, Céline Dion reste déterminée à revenir sur scène.

Une lutte silencieuse révélée

Céline Dion, une des voix les plus emblématiques du monde de la musique, est au cœur d’un documentaire événement, “Je suis : Céline Dion”, diffusé sur Prime Video dès ce mardi 25 juin. Le film révèle sa lutte contre une maladie rare qui l’éloigne de la scène depuis plusieurs mois : le syndrome de l’homme raide.

Une maladie rare et complexe

Le syndrome de l’homme raide est une pathologie neurologique rare, affectant une personne sur un million et touchant principalement les femmes. Elle se caractérise par une “rigidité fluctuante du tronc et des membres, des spasmes musculaires douloureux”, et peut entraîner des déformations ankylosantes et une tendance à sursauter de façon exagérée. Les symptômes peuvent évoluer sur des mois ou des années, conduisant à une immobilité progressive du tronc et des hanches.

Des traitements pour contrôler les symptômes

Malgré la complexité de cette maladie, des traitements tels que les benzodiazépines, le baclofène ou les thérapies immunomodulatrices sont des options pour contrôler les symptômes. Ces solutions thérapeutiques permettent à la majorité des patients de gérer cette pathologie.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La résilience de Céline Dion

La chanteuse canadienne reste déterminée malgré les obstacles. Entourée d’une équipe médicale de premier plan, elle travaille quotidiennement avec un thérapeute en médecine sportive pour regagner de la force et de l’endurance. Malgré l’annulation de tous ses concerts prévus en Europe jusqu’en avril 2024, elle reste optimiste et assure à ses fans qu’elle se bat pour revenir sur scène.