Le point sur les régions les plus affectées par la bronchiolite

Selon Santé Publique France, la bronchiolite est désormais en phase épidémique dans 10 des 13 régions métropolitaines de l'Hexagone, à l'exception notable de la Corse. Comment cette dernière a-t-elle réussi à rester épargnée ?

Tl;dr 10 des 13 régions françaises métropolitaines sont en phase épidémique de bronchiolite.

La Corse reste pour l’instant épargnée.

La bronchiolite, principalement causée par le virus VRS, touche surtout les bébés.

La campagne d’immunisation des bébés par le Beyfortus de Sanofi est en cours.

La bronchiolite en phase épidémique en France

Selon les dernières données de Santé publique France, la bronchiolite est aujourd’hui en phase épidémique dans 10 des 13 régions françaises métropolitaines. Seule la Corse semble pour l’instant épargnée par cette maladie respiratoire qui touche principalement les bébés.

Une progression rapide de l’épidémie

La progression de l’épidémie de bronchiolite a été rapide et est maintenant bien installée. Les régions des Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ont récemment franchi le seuil épidémique. Elles rejoignent ainsi six autres régions métropolitaines déjà en phase épidémique : Grand Est, Ile-de-France, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire. Les territoires d’Outre-mer ne sont pas en reste, avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane également touchées.

Des indicateurs de santé préoccupants

Les indicateurs de santé sont en augmentation, avec une hausse des consultations de médecins libéraux et des passages aux urgences. Par rapport à l’année dernière, l’épidémie semble moins importante, mais elle n’en reste pas moins préoccupante. En 2022, la France avait connu une épidémie sans précédent depuis plus de dix ans, avec des services d’urgence débordés par des dizaines de milliers de nourrissons malades.

L’un des enjeux majeurs est de déterminer si la vaste campagne d’immunisation des bébés, grâce au traitement préventif Beyfortus développé par Sanofi, aura été efficace pour réduire les hospitalisations.