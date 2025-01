Le risque d’AVC pourrait se révéler dans vos yeux

Il se pourrait que le risque d'accident vasculaire cérébral puisse être perçu via un examen de vos yeux.

Tl;dr Des tests oculaires pourraient être un moyen simple d’évaluer le risque d’AVC.

Des chercheurs ont identifié 29 « empreintes » de vaisseaux sanguins dans la rétine associées à un risque accru d’AVC.

La technique basée sur l’IA pourrait aider à détecter les problèmes plus tôt et à sauver des vies.

Les tests oculaires : une nouvelle approche pour évaluer le risque d’AVC

Une nouvelle étude révèle que les tests oculaires pourraient être une méthode simple et efficace pour évaluer le risque d’AVC. Les chercheurs ont identifié 29 « empreintes » de vaisseaux sanguins dans la rétine – la couche de tissu sensible à la lumière à l’arrière de nos yeux – qui sont significativement associées à un risque accru d’AVC.

Une technique basée sur l’IA pour une détection précoce

La technique, alimentée par l’intelligence artificielle, a été mise au point par une équipe internationale de chercheurs. Elle pourrait contribuer à identifier les problèmes à un stade précoce et sauver des vies. En effet, environ 90% des AVC sont attribués à des facteurs de risque modifiables, tels que la tension artérielle et une mauvaise alimentation.

Les images de la rétine prises par photographie du fond d’œil ont été recueillies auprès de 45 161 individus inscrits dans une base de données de recherches plus large. Parmi ces participants, 749 ont subi un AVC pendant la période couverte par la base de données, qui était en moyenne de 12,5 ans.

Des vaisseaux sanguins rétiniens révélateurs

Une approche d’apprentissage automatique a été utilisée pour détecter des schémas de vaisseaux sanguins oculaires cohérents chez les volontaires ayant subi des AVC. Un total de 29 caractéristiques vasculaires rétiniennes associées au risque d’AVC a été identifié.

Les paramètres rétiniens identifiés par l’IA étaient liés à une augmentation de 9,8 à 19,5% de la probabilité d’un AVC. Les chercheurs ont pu établir un lien avec des recherches antérieures sur les vaisseaux sanguins oculaires et le risque d’AVC.

Une détection précoce pour une meilleure prévention

Prédire la probabilité d’un AVC est complexe, car de nombreux facteurs entrent en jeu, de notre alimentation à notre qualité de sommeil. Tous ne se manifestent pas lors de tests oculaires, mais ceux-ci pourraient certainement aider à identifier précocement un risque accru.

Comme pour tout type de test de diagnostic fiable qui évalue la santé, si plus de personnes sont en mesure d’obtenir des avertissements plus tôt, cela signifie plus d’opportunités d’agir – et potentiellement de prévenir l’évolution vers une condition plus grave.