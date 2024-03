Les ados sentent la chèvre, et c’est la science qui nous le dit

Selon une recherche parue le 21 mars 2024 dans Communications Chemistry, il semblerait que les odeurs corporelles partagent des caractéristiques similaires entre les périodes post-adolescentes et l'adolescence.

Tl;dr Les adolescents présentent une odeur corporelle plus marquée.

Deux stéroïdes créerait un « parfum de moisi et de fromage de chèvre ».

Les changements hormonaux en sont responsables.

L’hygiène corporelle peut aider à contrôler ces odeurs.

Une odeur forte à l’âge ingrat

L’adolescence est souvent décrite comme une période complexe et compliquée, avec des modifications non seulement physiques mais également olfactives. Selon le relais que fait le New York Times d’une étude, au cours de cette phase, l’odeur des adolescents pourrait évoquer le “fromage fort, moisi et chèvre”, remarque qui pourrait sembler surprenante mais qui a, en fait, une totale justification scientifique.

L’impact des changements hormonaux

Dans son article intitulé “Changements du corps et remaniement psychique à l’adolescence”, Valérie Discour, une psychologue clinicienne, décrit comment les fluctuations hormonales entraînent divers changements corporels et accentuent les odeurs corporelles.

Ces changements hormonaux mènent à l’apparition de caractères sexuels primaires et secondaires et stimulent les glandes apocrines, contribuant ainsi à renforcer l’odeur corporelle.

Une étude scientifique pour comprendre

Pour comprendre ces modifications odorantes, des chercheurs de l’université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg et de l’université technologique de Dresde ont mené une étude. Celle-ci consistait à analyser les tissus portés sous les aisselles de plusieurs adolescents afin de déterminer les principaux composés olfactifs présents.

Le résultat ? Les chercheurs ont découvert la présence d’acide carboxylique, spécifique au sébum, émettant un “parfum de moisi et de fromage de chèvre”.

Mesures à prendre pour contrôler l’odeur

Ces odeurs plus fortes ne sont que temporaires et liées aux bouleversements hormonaux de l’adolescence. Néanmoins, des stratégies d’hygiène corporelle, comme l’utilisation d’un déodorant sans alcool, des douches régulières et le port de vêtements qui ne favorisent pas la transpiration peuvent aider à les maîtriser.