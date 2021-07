Les adultes avec plus de perte de dents ont plus de risque de développer des troubles cognitifs

Une nouvelle étude vient de dévoiler que le risque de démence et de déficience cognitives était augmenté à chaque perte de dent.

La santé bucco-dentaire est très importante tout au long de notre vie. À travers une nouvelle étude, des chercheurs ont démontré qu’une bonne hygiène buccale permettait de protéger contre le déclin cognitif. Publiés dans la revue JAMDA, ces travaux soulignent que la perte de dents représente un facteur de risque de déficience cognitive et de démence.

Perdre des dents impacterait grandement la santé mentale

Par le biais de cette nouvelle étude, les chercheurs du NYU Rory Meyers College of Nursing ont démontré qu’à chaque perte de dent, le risque de déclin cognitif augmente. Petite information à prendre en compte, cela ne concerne pas les personnes disposant de prothèses dentaires. Cela suggère ainsi qu’un traitement rapide et simple serait possible à travers ces dispositifs.

Bei Wu, auteur principal de l’étude, souligne notamment qu’“étant donné le nombre impressionnant de personnes diagnostiquées chaque année avec la maladie d’Alzheimer et la démence, et la possibilité d’améliorer la santé bucco-dentaire tout au long de la vie, il est important de mieux comprendre le lien entre une mauvaise santé bucco-dentaire et le déclin cognitif”.

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont mené une méta-analyse d’études longitudinales sur la perte de dents et les troubles cognitifs. Au total, 14 études ont été incluses dans cette analyse, portant ainsi le nombre de patients étudiés à 34 074 adultes et 4 689 cas de personnes ayant une fonction cognitive diminuée.

Suite à l’analyse de ces données, les chercheurs ont découvert que les adultes avec le plus de perte de dents avaient un risque 1,48 fois plus élevé de développer des troubles cognitifs et 1,28 fois plus de risque de recevoir un diagnostic de démence. Ils ajoutent que ceux ayant moins de dents étaient plus enclins à souffrir de troubles cognitifs (23,8 %) que ceux ayant des prothèses dentaires (16,9 %). Dernière donnée dévoilée par les chercheurs, chaque dent manquante signifiait un risque accru de 1,4 % de souffrir de troubles cognitifs et 1,1 % de démence.