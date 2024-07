Les dangers de se retenir d’éternuer : entre lésions des tympans et déchirures de gorge

Nous avons tendance à minimiser l’importance de nos réflexes naturels tels que l’éternuement. Cependant, ce que nous considérons comme un simple inconfort social peut avoir des conséquences plus sérieuses que nous l’imaginons. Il est donc essentiel d’écouter notre corps et de lui permettre de fonctionner comme il le doit, même si cela peut parfois sembler embarrassant.

Un jeune anglais de 34 ans a fait les frais de cette pratique. En tentant de retenir un éternuement, il s’est déchiré le pharynx, provoquant des douleurs au cou et une modification de sa voix. Il a dû être hospitalisé et traité avec des antibiotiques . Cet exemple illustre bien le danger potentiel de retenir un éternuement.

Les conséquences de ce geste peuvent être graves. Elles peuvent aller d’une simple déchirure de la gorge à des dommages plus sérieux, tels que la perforation d’un tympan ou l’endommagement des vaisseaux sanguins du cerveau. Ainsi, « bloquer un éternuement en se bouchant le nez et en fermant la bouche est un geste dangereux qui doit être évité », avertissent les chercheurs.

Selon cette étude publiée dans la revue médicale BMJ Case Reports , retenir un éternuement peut s’avérer dangereux pour la santé. En effet, lorsque nous bloquons un éternuement, nous augmentons la pression de l’air dans nos oreilles, notre nez et notre cerveau. Cette pression peut atteindre une vitesse pouvant aller jusqu’à 50 km/h.

