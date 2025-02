Les études modernes remettent en question l’inutilité présumée de l’appendice

En somme, l’appendice, loin d’être un simple vestige de notre évolution, se révèle être un organe aux fonctions importantes pour notre système immunitaire et notre santé intestinale .

Malgré son utilité, l’appendice peut parfois devenir une source de problèmes, comme dans le cas de l’appendicite. Dans ces cas, l’appendice doit être retiré chirurgicalement. Cependant, selon le Dr Abhishek Goel, après l’ablation de l’appendice, le corps fonctionne normalement avec des changements minimes. « En général, l’adaptation se fait sans complications majeures après l’ablation de l’appendice, car le système immunitaire prend le contrôle et les autres bactéries dans l’intestin maintiennent la digestion « , explique le Dr Madan.

Si l’appendice était vraiment un organe vestigial, on pourrait s’attendre à ce qu’il disparaisse progressivement. Pourtant, des études récentes ont montré que l’appendice a évolué indépendamment dans plusieurs espèces de mammifères. Ce qui suggère que l’appendice offre un certain avantage évolutif, plutôt que d’être un organe obsolète.

L’appendice semble avoir deux principales fonctions. D’une part, il agit comme un « réservoir » de bonnes bactéries pour le système digestif. C’est ce que démontre une étude de 2013, qui a trouvé une grande diversité de microbes dans l’appendice, y compris des bactéries bénéfiques pour la santé intestinale. De plus, il semble que l’appendice joue un rôle important dans notre système immunitaire, en aidant à la production de globules blancs et en protégeant notre intestin des infections.

