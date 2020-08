Les moustiques : des insectes qui ont une vie très sélective

Les moustiques sont des insectes sélectifs dans leur manière de piquer un individu. Un moustique est plus ou moins adapté à vous piquer selon sa génétique et son lieu de vie.

Des chercheurs de Pinceton aux réalisés divers tests afin de comprendre la psychologie d’un moustique. Pour ce faire, le groupe s’est rendu en Afrique subsaharienne pendant trois ans. Pendant ce temps, ils ont analysé plusieurs œufs Aedes aegypti et analysés les moustiques qui en ressortent. Ces résultats sont également expliqués chez nos confrères du New York Times.

Pendant ces trois ans, ces chercheurs en ont déduit que cette tendance à piquer les humains provient généralement des moustiques qui viennent d’un climat sec avec une forte population. Pourquoi ? L’humain est composé généralement d’eau de ce fait, les moustiques est plus adapté à piquer pour sa survie.

Dans un second temps, les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi certains moustiques piquent plus les Hommes que d’autres. Le groupe a réalisé des tests dans une zone avec plus de 5 000 personnes aux kilomètres carrés. Les moustiques présents dans cette zone sont plus aptes à piquer un humain.

Une histoire de climat

Cette seconde recherche prouve que le climat est également un autre facteur à prendre en compte. Un climat de forte humidité suivi d’un climat relativement sec est plus susceptible d’exciter les moustiques. Pourquoi ? Brian Lazzaro, professeur d’entomologie à Cornell, apporte une possible explication. Pendant la saison d’humidité ou de pluie, les moustiques sont sereins. Néanmoins, lors des fortes chaleurs, les insectes doivent survivre. Cela explique le fait qu’on les trouve souvent près d’un coin d’eau où l’eau stagne.

D’autres résultats prédisent que l’Afrique subsaharienne sera envahie de moustique d’ici trente ans à cause de l’urbanisation du territoire. Maintenant, vous savez pourquoi les moustiques sont plus susceptibles de nous piquer en été qu’en automne ou hiver.