L’essor inquiétant de la chirurgie pour grandir : une tendance périlleuse

De plus en plus de personnes ont recours à la chirurgie d’allongement des jambes, une tendance en forte hausse qui suscite l’inquiétude des professionnels de santé en raison des dangers importants et des complications médicales que cette intervention comporte.

Tl;dr La chirurgie d’allongement des jambes séduit de plus en plus.

Procédure risquée : douleurs, complications nerveuses et os fragiles.

Effet psychologique incertain malgré le gain de quelques centimètres.

Une quête de hauteur qui prend de l’ampleur

Qui aurait cru que, pour gagner quelques centimètres, certains choisiraient volontairement de subir une opération où les jambes sont fracturées puis étirées, millimètre par millimètre ? Pourtant, la chirurgie d’allongement des membres, autrefois réservée à la correction de graves malformations orthopédiques, connaît aujourd’hui un engouement croissant auprès de personnes en quête d’une silhouette plus élancée. D’après plusieurs cliniques spécialisées aux États-Unis, en Europe ou encore en Asie – notamment en Inde et en Corée du Sud –, la demande explose. Fait notable : dans certaines structures privées, les interventions à visée purement esthétique dépasseraient désormais celles motivées par un impératif médical.

Méthodes révolutionnées, mais un protocole exigeant

Cette intervention s’appuie sur la technique mise au point dans les années 1950 par le chirurgien soviétique Gavriil Ilizarov. À l’époque, il s’agissait essentiellement de soigner des fractures mal consolidées ou des déformations congénitales. Aujourd’hui, si l’esprit demeure, la technologie a évolué. Le geste chirurgical consiste toujours à sectionner l’os – généralement le fémur ou le tibia –, tout en préservant l’apport sanguin et le périoste, cette fine membrane enveloppant l’os. Si les premiers dispositifs utilisaient un cadre externe volumineux actionné quotidiennement, des tiges télescopiques internes contrôlables par aimants tendent désormais à s’imposer. Ces innovations réduisent le risque d’infection et l’aspect stigmatisant du cadre visible. Mais elles restent coûteuses et inadaptées à certains profils – notamment chez l’enfant.

Un parcours jalonné de risques et de douleurs

Mais derrière la promesse alléchante se cachent des épreuves redoutables. Une fois opéré, le patient entame un long processus durant lequel l’os fracturé est écarté très progressivement – environ un millimètre par jour – pour permettre la formation d’un nouvel os fragile (ostéogenèse). Les tissus voisins doivent eux aussi s’adapter : muscles, tendons, nerfs et vaisseaux sanguins sont sollicités jusqu’à leurs limites physiologiques.

Les conséquences peuvent inclure :

Douleurs intenses , nécessitant souvent des antalgiques puissants ;

, nécessitant souvent des antalgiques puissants ; Complications neurologiques , avec fourmillements, voire pertes sensitives parfois irréversibles ;

, avec fourmillements, voire pertes sensitives parfois irréversibles ; Raideurs articulaires ou retard de consolidation osseuse ;

ou retard de consolidation osseuse ; Risque infectieux, particulièrement lors d’utilisation de matériel externe.

Des bénéfices contestés au regard du sacrifice consenti

Même lorsque tout se passe « bien », il arrive que la convalescence – étalée sur plusieurs mois, voire une année entière – laisse place à une fatigue durable ou une altération persistante de la marche. Sur le plan psychologique, certains témoignent d’un sentiment d’insatisfaction ou même de dépression lorsque les attentes liées au gain de taille ne sont pas pleinement comblées.

Si cette procédure peut transformer la vie des personnes souffrant d’un véritable handicap structurel, on peut légitimement s’interroger : pour quelques centimètres supplémentaires sans nécessité médicale avérée, que vaut vraiment ce lourd tribut physique et émotionnel ?