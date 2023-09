L’exposition au plomb, une menace sous-évaluée

Cinq millions de morts par an dans le monde peuvent lui être imputée, estiment deux économistes de la Banque mondiale qui ont piloté une vaste étude.

La revue Lancet Planetary Health relaie les résultats d’une étude selon laquelle l’exposition au plomb, les conséquences de l’intoxication sont largement sous-estimées.

En effet, son impact en terme de santé publique serait aussi important que celui associé à la pollution aérienne.

Plus de 5 millions de morts par an dans le monde

Ainsi en 2019, la pollution au plomb pouvait être liée à la mort de 5,5 millions de personnes par maladies cardiovasculaires à l’échelle mondiale. Et plus particulièrement dans les pays en voie de développement, les capacités cognitives des enfants de moins de 5 ans ont été affectées.

L’étude, chapeautée par deux économistes de la Banque mondiale, a mené les chercheurs à analyser le niveau de cette intoxication dans 183 pays d’après estimations sur les tests sanguins, modélisées dans le cadre du programme de recherche Global Burden of Disease.

30% des décès par maladies cardiovasculaires

Et les données ont été croisées avec les effets attendus d’une intoxication au plomb. Il s’avère qu’elle serait associée à 30% des décès par maladies cardiovasculaires, un niveau six fois plus élevé que les estimations en vigueur.

Bjorn Larsen, de la Banque mondiale, estime ce taux “énorme” et à l’AFP, il précise que le rôle du plomb dans les maladies cardiovasculaires serait donc plus important que celui du tabagisme ou du cholestérol.

“De nombreuses incertitudes”

Mais la méthodologie utilisée pour parvenir à ce résultat est mise en doute par certains chercheurs. Au rang desquels Roy Harrison, spécialiste de la pollution aérienne à l’Université de Birmingham.

Selon lui, le travail est “intéressant mais sujet à de nombreuses incertitudes”, notamment en raison d’évaluer avec précision le degré d’intoxication au plomb chez les populations des pays en voie de développement. Mais aussi, du degré exact du rôle de l’exposition dans la survenue de maladies cardiovasculaires.