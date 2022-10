Masturbation : quels atouts pour la santé ?

Si cette pratique a très longtemps été vilipendée, considérée comme taboue, la masturbation n'est pas sans effet sur la santé. Mais ils sont avant tout bénéfiques !

La masturbation, qu’elle soit masculine ou féminine, que les personnes soient seules ou en couple, est très courante. Les préjugés dans son sillage sont nombreux même s’ils se sont bien estompés depuis quelques dizaines d’années seulement.

Mieux qu’une acceptation sociale, cette pratique vieille comme le monde est même aujourd’hui parée de nombreuses vertus au niveau de la santé. Voyons ensemble lesquelles.

La masturbation entraîne le cœur

Le système cardiaque est amélioré par la masturbation. Et même pour les personnes souffrant d’un problème cardiaque, le risque est limité : la Fédération française de cardiologie estime qu’un incident impliquant le cœur à l’occasion d’une activité sexuelle est de l’ordre de moins de 0,2% pour les hommes et 0,016% chez les femmes.

Prévenir l’éjaculation précoce

La masturbation peut être conseillée aux hommes souffrant d’éjaculation précoce. En effet, en étant seul, un meilleur apprentissage du contrôle est possible. Une sorte “d’entraînement” qui peut par exemple être pratiqué à l’aide d’une vaginette. Il s’agit d’un sex-toy imitant de façon très réaliste la texture naturelle du vagin.

Avec une stimulation proche de la réalité, l’apprentissage du contrôle de l’éjaculation peut être amélioré. À l’inverse, l’impuissance peut être combattue également avec une vaginette. L’absence de devoir de performance permet de libérer l’esprit et d’exciter l’imagination et les sens.

Un anti-douleur

En permettant la libération d’endorphines, ces hormones sécrétées dans le cerveau avant de se diffuser dans le sang et donc dans le corps dans son intégralité, la masturbation peut être considérée comme un anti-douleur. Et particulièrement pour les douleurs musculaires et les céphalées. Cependant, l’effet n’est pas vraiment durable.

La masturbation à deux

En la pratiquant à deux, la libido est boostée, et les partenaires apprennent à se connaître également de cette façon.

Un sommeil favorisé, un stress évacué

Ici encore, les endorphines favorisent la survenue du calme quand le sujet est stressé. Mieux encore, elles aident à l’endormissement.

Prévention du cancer de la prostate

En 2017, des chercheurs américains ont réalisé une étude basée sur 30 000 hommes volontaires pendant deux décennies. Résultat ? Ils ont pu déterminer qu’éjaculer 21 fois par mois, que ce soit dans le cadre de la masturbation ou d’un rapport sexuel, permettrait de réduire de plus de 30% le risque de survenue d’un cancer de la prostate. Et dès 13 fois par mois, ils ont relevé des effets protecteurs.