Mescaline : ce que cette étude révèle sur le tri sensoriel du cerveau

Une étude chez le rat suggère que la mescaline modifie le filtrage des sensations par le cerveau. Un résultat intrigant, encore loin d’une preuve chez l’humain.

En bref La mescaline modifie le filtrage sensoriel chez le rat

Le cervelet semble jouer un rôle clé

On ne sait pas encore si c’est pareil chez l’humain

La mescaline ne semble pas simplement désorganiser le cerveau. Chez le rat, elle pourrait plutôt changer la façon dont certaines informations sensorielles sont triées, amplifiées ou mises en arrière-plan. C’est le point le plus intéressant de cette étude publiée dans Neuroscience Bulletin.

Le cerveau ne coupe pas tout, il reparamètre

Cette substance, présente dans certains cactus et connue pour ses effets hallucinogènes, agit en partie sur des récepteurs qui répondent aussi à la sérotonine. Or cette molécule intervient dans l’humeur, le sommeil, mais aussi la perception sensorielle. Pas étonnant, donc, que la mescaline puisse modifier la perception des couleurs, des formes, du temps ou du corps.

Mais le résultat marquant est ailleurs. Noah Cavallaro, de Northeastern University, explique que le modèle observé ne ressemble pas à un système qui s’éteint d’un bloc. Selon lui, la drogue recalibre plutôt le poids donné à différents canaux sensoriels. Certains signaux seraient atténués, d’autres renforcés.

Le cervelet, pièce moins connue mais centrale ici

On associe souvent le cervelet à l’équilibre et à la coordination. Ce n’est qu’une partie de l’histoire. Des travaux de plus en plus nombreux lui attribuent aussi un rôle dans l’attention, la mémoire, les émotions et le traitement des sensations.

Dans une première expérience, 24 rats adultes, 12 femelles et 12 mâles, ont été étudiés. La moitié a reçu de la mescaline, l’autre une solution témoin. Les chercheurs ont suivi leur activité cérébrale par IRM fonctionnelle, chez des animaux éveillés et habitués progressivement au scanner, donc sans anesthésie.

Résultat, le cervelet montrait moins d’activité dans certaines zones, mais davantage de communication avec d’autres régions. Les hausses les plus nettes concernaient l’hippocampe, le thalamus, le cortex somatosensoriel et le mésencéphale. L’hippocampe a retenu l’attention: en temps normal, la connexion fonctionnelle avec les noyaux profonds du cervelet était quasi absente, puis elle est apparue dans sept sous-régions sur neuf après mescaline.

Odeurs, sons, mémoire: ce que les tests ont vraiment montré

Les chercheurs ont aussi regardé comment les rats réagissaient à des stimuli précis. Face à une odeur d’amande, normalement perçue comme gratifiante, les animaux du groupe témoin présentaient une réponse cérébrale claire. Chez ceux ayant reçu la mescaline, cette réponse était presque absente.

Autre test, sur 16 rats cette fois, avec la prepulse inhibition, un protocole classique pour mesurer le filtrage sensoriel. Exposés à des sons répétés, les animaux sous mescaline filtraient correctement les fréquences basses et hautes, mais pas la fréquence intermédiaire. Ce détail compte quand même: il suggère un effet sélectif, pas une panne générale du système.

Pourquoi il faut rester prudent avant de parler d’hallucinations

Et c’est là que la prudence s’impose. Les chercheurs ne peuvent pas savoir si un rat vit des distorsions visuelles ou une altération du sentiment de soi. Ils s’appuient donc sur une convergence d’indices, activité cérébrale, connectivité fonctionnelle et comportement.

Autre limite, l’équipe n’a pas suivi en même temps le rythme cardiaque ou la respiration. Une partie des signaux observés pourrait donc refléter des changements physiologiques, pas seulement neuronaux. Une analyse distincte menée plus tôt chez 267 personnes avait déjà montré que plusieurs psychédéliques, dont la mescaline, modifiaient la communication entre réseaux cérébraux. Mais elle ne testait pas ce mécanisme précis de filtrage sensoriel. Pour vous, la conséquence pratique est simple: l’hypothèse gagne en crédibilité, pas encore en certitude chez l’humain.