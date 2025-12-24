Messieurs, attention au cancer du sein : 4 conseils d’experts pour l’éviter

Le cancer du sein concerne aussi les hommes, qui négligent souvent ses premiers signes. Des médecins alertent sur l’importance de la prévention et livrent quatre conseils essentiels pour détecter et réduire les risques associés à cette maladie.

Tl;dr Le cancer du sein touche aussi les hommes, bien que rare.

Facteurs de risque : génétique, âge, mode de vie.

Dépistage précoce et vigilance améliorent nettement le pronostic.

Un tabou persistant autour du cancer du sein masculin

Longtemps perçu comme une « maladie de femme », le cancer du sein chez l’homme reste largement méconnu et entouré d’une certaine gêne. Pourtant, les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sont sans appel : environ 0,5 à 1 % des cas concernent la population masculine. Ce faible pourcentage masque une réalité préoccupante. Comme le confient les spécialistes interrogés, trop d’hommes consultent tardivement, souvent victimes d’idées reçues ou simplement d’un manque d’information.

Les facteurs de risque : génétique et hygiène de vie en première ligne

La recherche souligne plusieurs causes identifiées dans le développement du cancer du sein masculin. Parmi les principales :

Mutations génétiques (notamment BRCA1 et BRCA2)

(notamment BRCA1 et BRCA2) Antécédents familiaux

Dérèglements hormonaux , comme un excès d’œstrogènes

, comme un excès d’œstrogènes Âge avancé , mais des cas émergent dès 35 ans

, mais des cas émergent dès 35 ans Obésité, consommation d’alcool et tabac

Selon le Dr Ashwini Rathod, spécialiste à l’Ankura Hospital de Pune, « des facteurs comme l’âge, la génétique ou l’excès de poids accroissent nettement le risque chez l’homme ».

Savoir repérer les signes précoces : enjeu vital

L’un des défis majeurs réside dans la détection précoce. À cet égard, tous les experts insistent sur certains symptômes qui doivent alerter : apparition d’une boule indolore ou d’un épaississement sous le mamelon, modification du mamelon (inversion, écoulement), rougeur ou aspect grêlé de la peau, voire gonflement ou inconfort inhabituel au niveau du torse. Le Dr Vivek Bande, oncologue à TGH Onco-Life Cancer Center, insiste : « Toute anomalie doit inciter à consulter sans attendre — l’issue en dépend. » Le dépistage peut combiner palpation, imagerie médicale ou biopsie ciblée.

Face à ce diagnostic souvent inattendu pour les patients concernés, il existe pourtant des leviers simples mais efficaces :

Effectuer régulièrement une auto-exploration thoracique

Prendre rendez-vous sans délai si un changement est constaté

En cas d’antécédents familiaux ou de mutation BRCA avérée, demander un conseil génétique

Ne pas négliger son équilibre psychologique face au regard social

Les traitements proposés rejoignent ceux appliqués aux femmes : chirurgie (mastectomie ou tumorectomie), chimiothérapie, radiothérapie et thérapie hormonale adaptée selon chaque situation.

À l’évidence, briser le silence autour du cancer du sein masculin s’impose. La vigilance reste la meilleure arme contre cette maladie qui ne connaît pas le genre. Une certitude s’impose : une prise en charge rapide fait toute la différence pour ces hommes encore trop souvent oubliés par la prévention.