Nos Cerveaux ont-ils des Limites dans l’Amélioration de la Mémoire ?

Une étude donne des réponses à la question cruciale : est-il vraiment possible de former notre cerveau pour améliorer notre mémoire ou existe-t-il des limites à ce que nous pouvons accomplir ?

Tl;dr La mémoire de travail est essentielle pour les tâches quotidiennes et peut être améliorée par l’entraînement.

L’efficacité de la formation de la mémoire dépend de facteurs personnels tels que les compétences cognitives préexistantes et le style d’apprentissage.

La chimie du cerveau joue un rôle crucial dans la façon dont nous apprenons et nous nous souvenons, malgré les limites biologiques.

Dans la complexité de notre quotidien, qui n’a jamais été étonné par sa capacité à calculer rapidement un pourboire ou à se souvenir d’une adresse avec facilité ? Ces habilités sont liées à notre mémoire de travail, qui nous permet de retenir et de traiter des petites quantités d’informations pendant une courte période.

Comprendre notre mémoire pour améliorer notre quotidien

La mémoire de travail est un élément clé pour des tâches quotidiennes telles que la résolution de problèmes, la prise de décisions et la réalisation de plusieurs tâches en même temps. Selon Susanne Jaeggi, professeure de psychologie à l’Université Northeastern, une « mémoire de travail faible » peut avoir un impact négatif sur nos autres fonctions cognitives. Ainsi, améliorer notre mémoire de travail pourrait optimiser les performances globales de notre cerveau, rendant des tâches telles que l’apprentissage et le raisonnement plus faciles.

Une formation pour améliorer notre mémoire, est-ce possible ?

Jaeggi et son équipe ont mené une étude sur 568 étudiants qui ont effectué des exercices d’entraînement cérébral. Ils ont utilisé l’apprentissage automatique pour analyser les capacités cognitives, la motivation, la personnalité et même l’expérience de jeu vidéo des étudiants. Leurs résultats ont révélé que les individus peuvent améliorer leur mémoire de travail grâce à l’entraînement. Cependant, l’efficacité de cet entraînement dépend de facteurs personnels tels que les compétences cognitives préexistantes et les styles d’apprentissage. La formation de la mémoire n’est donc pas une solution universelle, mais peut être optimisée pour différents individus.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des limites biologiques à notre capacité de mémorisation

Bien que l’entraînement de la mémoire puisse améliorer la fonction cognitive, il y a des limites à la quantité d’informations que le cerveau peut stocker à la fois. Une étude distincte, dirigée par Aneri Soni de l’Université Brown, a exploré comment la mémoire est affectée par la façon dont nous organisons l’information. L’étude a révélé que le « chunking », ou le regroupement d’informations similaires, joue un rôle crucial dans l’amélioration de la capacité de la mémoire. Sans ce regroupement, même avec un espace de stockage illimité, le cerveau lutte pour retenir efficacement l’information.

Le rôle clé de la chimie du cerveau

Une autre découverte clé de l’étude de Soni concerne la dopamine, le neurotransmetteur responsable de la motivation et de l’apprentissage. La recherche a montré que les individus atteints de troubles neurodéveloppementaux tels que la maladie de Parkinson, le TDAH et la schizophrénie, où les niveaux de dopamine sont perturbés, ont du mal à organiser et à retenir de nouvelles informations. Cela suggère que la formation de la mémoire seule pourrait ne pas suffire – la chimie du cerveau joue un rôle crucial dans la façon dont nous apprenons et nous nous souvenons.

Nous pouvons entraîner notre cerveau pour une meilleure mémoire, mais avec des limites. Les exercices d’entraînement cérébral peuvent améliorer la mémoire de travail, mais l’ampleur de l’amélioration dépend de facteurs individuels tels que le style d’apprentissage, la motivation et les capacités cognitives.