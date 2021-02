Obésité : un médicament contre le diabète pourrait aider à perdre du poids

Une étude vient de constater qu’un médicament contre le diabète pouvait faire perdre jusqu’à 20% du poids de personnes atteintes d’obésité.

Selon les derniers chiffres de l’Inserm, l’obésité concerne aujourd’hui 17% des adultes. Du côté des enfants, 16% des garçons et 18% des filles souffriraient de cette maladie. De ce fait, cet excès de masse graisseuse amène plusieurs complications de santé qui peuvent en soi réduire l’espérance de vie. On peut par exemple citer le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou encore les cancers. Des chercheurs viennent de découvrir qu’un médicament contre le diabète pourrait aider les personnes obèses à perdre jusqu’à 20% de leur poids.

Un médicament contre le diabète pour aider les personnes obèses à perdre du poids

Publiée dans la revue The New England Journal of Medicine, une nouvelle étude a permis de constater l’efficacité d’un médicament anti-diabète afin de traiter l’obésité. Afin d’affirmer ces dires, l’étude a porté sur 1 961 personnes adultes en situation d’obésité provenant de 16 pays différents. Le principe actif contenu dans le médicament administré aux participants était de la semaglutide, soit un composé permettant d’augmenter la sensation de satiété et ainsi réduire le sentiment de faim.

Les résultats de cette étude ont permis de constater que trois quarts des patients avaient perdu 10 % de leur poids grâce à un traitement avec 2,4 mg de semaglutide. Un tiers des participants à l’étude ont perdu jusqu’à 20% de leur poids.

Une nouvelle piste pour éviter des opérations chirurgicales

À travers ces résultats très encourageants, ce type de médicament à base de semaglutide pourrait permettre de réduire un grand nombre d’opérations chirurgicales. En effet, la perte de poids pourrait se faire uniquement à travers ce dernier au lieu de passer par des chirurgies bariatriques ou encore la pose d’anneau gastrique. Des effets secondaires tels que des nausées ou encore des diarrhées ont tout de même été constatés par les chercheurs. Le médicament est en ce moment en attente d’approbation par l’EMA, soit l’agence européenne du médicament.