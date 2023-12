Pourquoi cette augmentation alarmante des IST comme chlamydia, gonorrhée, syphilis ?

Santé publique France a révélé, dans un rapport publié mardi 12 décembre, une augmentation préoccupante des IST bactériennes entre 2020 et 2022. Quelles mesures doivent être prises pour freiner cette propagation ?

Tl;dr Santé publique France signale une hausse des IST bactériennes de 2020 à 2022.

La prévalence de chlamydiose, gonococcie et syphilis a augmenté significativement.

Les diagnostics d’IST en médecine générale ont augmenté depuis 2020.

Les chercheurs soulignent l’importance de continuer le dépistage pour interrompre la transmission.

Une alarme sonne : hausse des IST bactériennes

Un constat alarmant a été mis en exergue par un rapport de Santé publique France publié le 12 décembre dernier. Il révèle une augmentation inquiétante des infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes entre 2020 et 2022.

Des chiffres qui interpellent

Basé sur les déclarations hebdomadaires des médecins généralistes du réseau Sentinelles, le rapport souligne une augmentation de la prévalence de trois IST bactériennes majeures : les chlamydioses, les gonococcies et la syphilis. Les chercheurs de l’Inserm, de Sorbonne Université et de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie ont noté que :

Les infections à chlamydia ont augmenté de 16% avec 102 cas pour 100.000 habitants,

Les gonococcies ont bondi de 91% avec 44 cas pour 100.000,

Les cas de syphilis ont grimpé de 110% à 21 cas pour 100.000.

Des diagnostics en hausse

Un autre point d’attention est l’augmentation des diagnostics d’IST en médecine générale depuis 2020. Le bulletin épidémiologique hebdomadaire révèle une augmentation des diagnostics d’IST de 32% à 50% pour la syphilis, de 18,4% à 35,3% pour les gonococcies, et de 47% à 57,2% pour les chlamydioses.

Des risques majeurs pour la santé publique

Les IST représentent un problème de santé publique majeur, dû à leur transmissibilité, leur fréquence, les complications à long terme qu’elles induisent (douleurs pelviennes chroniques, infections génitales hautes, infertilité, cancer, etc.) et leur rôle dans la transmission du VIH. Face à cette situation préoccupante, la recommandation des chercheurs est claire : poursuivre les efforts en matière de dépistage combiné de toutes les IST chez les patients et leurs partenaires.