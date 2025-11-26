Pourquoi le moral baisse avec le froid ? Comprendre les causes et signes de la dépression saisonnière

Lorsque les températures chutent, de nombreuses personnes constatent une baisse de moral. Ce mal-être hivernal, appelé trouble affectif saisonnier (SAD), se manifeste par divers symptômes et touche surtout lors des mois les plus froids.

Tl;dr Dépression hivernale liée au manque de lumière naturelle.

Symptômes : fatigue, tristesse, troubles du sommeil.

Solutions : exposition à la lumière, routines stables.

Quand l’hiver trouble le moral : comprendre la dépression saisonnière

Lorsque les journées raccourcissent et que les nuits s’étirent, beaucoup ressentent une baisse de tonus, voire un moral en berne. Derrière cette lassitude, il peut s’agir de ce que les spécialistes appellent la dépression hivernale, ou plus précisément le trouble affectif saisonnier (SAD). Ce phénomène touche majoritairement celles et ceux vivant loin de l’équateur, là où les hivers paraissent interminables et la lumière se fait rare.

Les mécanismes en jeu : horloge interne et chimie du cerveau

Selon plusieurs recherches citées par le National Institute of Health, notre organisme est intimement lié à la lumière du jour. Dès lors que celle-ci décline, la production de sérotonine, un neurotransmetteur clé de l’humeur, diminue tandis que celle de mélatonine, hormone du sommeil, s’accroît. Résultat : notre rythme circadien, véritable horloge biologique, se dérègle facilement. Ce déséquilibre provoque une série de symptômes : fatigue persistante, tristesse injustifiée, perte d’intérêt pour des activités autrefois stimulantes… Les spécialistes notent aussi une appétence marquée pour les glucides ou une prise de poids inattendue.

Savoir repérer les signaux avant-coureurs

Reconnaître rapidement les signes d’une dépression saisonnière aide à mieux y faire face. Parmi eux :

Tristesse inexpliquée : sentiment d’abattement presque quotidien.

: sentiment d’abattement presque quotidien. Désintérêt marqué : ce qui plaisait semble soudain fade.

: ce qui plaisait semble soudain fade. Sommeil perturbé : envie permanente de dormir ou réveils pénibles.

: envie permanente de dormir ou réveils pénibles. Bouleversements alimentaires : fringales accrues et variations de poids.

Des stratégies concrètes pour traverser l’hiver sereinement

Même si le trouble affectif saisonnier paraît pesant, il existe heureusement des solutions. La première recommandation des experts reste la luminothérapie : s’exposer régulièrement à une lumière vive (naturelle si possible) favorise une meilleure régulation émotionnelle. Adopter une routine stable – horaires fixes pour le coucher comme pour les repas – permettrait aussi d’ancrer le rythme circadien et d’atténuer les fluctuations d’humeur. Enfin, privilégier une alimentation riche en fruits, légumes et oméga-3 soutient également la santé mentale.

Sans céder à l’alarmisme, il convient donc de rester vigilant dès l’automne venu. Avec quelques ajustements quotidiens, il est tout à fait possible de traverser cette période sans laisser l’ombre gagner sur la lumière.