Pourquoi les selles flottent-elles parfois ? Ce que cela révèle sur votre santé

Il arrive que les selles flottent plutôt que de couler au fond des toilettes. Ce phénomène intrigue, et son apparition peut révéler certaines informations sur la digestion, la composition des aliments ingérés ou l’état général de la santé intestinale.

Tl;dr Une selle flottante peut indiquer un trouble digestif.

La plupart des cas sont liés à l’alimentation ou au gaz.

Des symptômes persistants nécessitent un avis médical.

Un signal discret de notre santé digestive

En matière de santé intestinale, il existe des indices que beaucoup ignorent, mais qui n’échappent pas à l’observation attentive. Parmi eux, la présence d’une selle flottante intrigue souvent : pourquoi, alors que la norme veut que les selles coulent, certaines remontent-elles à la surface ? Cette question, apparemment anodine, soulève néanmoins des interrogations sur d’éventuels désordres digestifs.

Selles flottantes : causes fréquentes et aspects bénins

La composition normale de nos selles — un mélange d’eau, de bactéries, de résidus alimentaires non digérés et d’une pointe de graisse — leur confère une densité supérieure à celle de l’eau. Pourtant, il arrive que cette densité diminue. Deux explications courantes émergent : soit une accumulation de gaz (générée par certains aliments comme les légumineuses ou les boissons gazeuses), soit une digestion momentanément surchargée en graisses après un repas copieux. Selon la nutritionniste Chrystie, qui partage son expertise sur Instagram, « si cela se produit ponctuellement, c’est généralement lié à un excès de gaz dans les selles ».

Lien avec les troubles fonctionnels intestinaux

Toutefois, lorsque ce phénomène devient répétitif et s’accompagne d’autres manifestations digestives (diarrhée, douleurs abdominales…), il peut révéler un problème plus profond. Une étude publiée sur PubMed Central, portant sur 1 252 participants, a révélé que près de 26 % des patients souffrant de troubles fonctionnels intestinaux présentent des selles flottantes — contre seulement 3 % chez ceux atteints d’autres pathologies gastro-intestinales. Plus précisément, seul le syndrome du côlon irritable « mixte » (ou MII mixte) semble corrélé indépendamment à ce symptôme.

Savoir observer et agir si besoin

Il est utile de prêter attention à certains signaux associés : selon les spécialistes,

Selles grasses , collantes et malodorantes pourraient traduire une malabsorption des graisses.

, collantes et malodorantes pourraient traduire une malabsorption des graisses. Selles molles et aérées seraient plutôt liées aux glucides non assimilés.

L’apparition persistante du phénomène doit inciter à consulter en cas de perte de poids ou douleurs inhabituelles.

S’il ne faut pas s’alarmer pour quelques épisodes isolés — la plupart étant imputables à l’alimentation ou au transit — la vigilance reste recommandée face à toute persistance. L’observation attentive de ses habitudes intestinales demeure le meilleur allié pour anticiper un éventuel trouble sous-jacent.