Pourquoi l’oisiveté stimule-t-elle la faim et comment y résister?

L'astuce réside dans l'art de "grignoter de manière intelligente". Et vous, quelle est votre stratégie pour grignoter sainement ?

Tl;dr Le grignotage est souvent une réponse à l’ennui, pas à la faim.

Les aliments sucrés, salés ou gras sont généralement choisis pour grignoter.

Contrôler le grignotage nécessite de trouver des distractions alternatives.

Grignoter intelligemment implique de choisir des aliments à faible teneur calorique.

Le grignotage : une habitude à décrypter

En tant que journaliste d’actualité avec deux décennies d’expérience, je vous invite à explorer avec moi un phénomène quotidien : le grignotage. Souvent, lorsque l’ennui pointe le bout de son nez, nous nous retrouvons devant le frigo, à la recherche d’un quelconque réconfort sucré, salé ou gras. Mais pourquoi grignotons-nous vraiment ?

Grignoter : une réponse à l’ennui

Le Docteur Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste reconnu, nous explique que le grignotage n’est pas un acte motivé par la faim, mais plutôt une solution pour combler le vide ou anesthésier la pensée. En effet, « Des expériences menées avec les souris ou les rats ont permis de mettre en évidence ce phénomène. Quand on enferme les souris dans un espace clos et qu’on leur met de la nourriture, elles tournent en rond et au bout d’un certain temps, l’acte de manger leur permet de se distraire et de couper leurs journées« .

Les dangers du grignotage

Le problème surgit lorsque ces grignotages se transforment en compulsions et que nous nous tournons vers des aliments sucrés ou gras, comme le chocolat, les viennoiseries, le fromage ou les gâteaux apéritifs. En conséquence, le grignotage peut rapidement mener à une prise de poids si ces comportements sont répétés. Il est donc essentiel de réfléchir à ce qui déclenche ces envies et de trouver des alternatives pour occuper notre esprit.

Grignoter intelligemment

Pour contrôler ces pulsions, le Docteur Cohen suggère de « préparer des collations à moindre coût calorique, que l’on pourra grignoter quand on passe par la cuisine« . Il propose par exemple des cubes d’ananas, des quartiers de pomme pré-découpés ou des patates douces au four sans matières grasses. Ces aliments sains et accessibles peuvent agir comme une prévention efficace contre le grignotage compulsif.