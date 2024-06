Pourquoi l’opposition au don d’organes augmente-t-elle en France ?

En France, il est vital de faire des dons d'organes pour sauver des vies, cependant, l'insuffisance d'informations et les préjugés entravent cette démarche. Comment pouvons-nous surmonter ces obstacles pour encourager plus de dons ?

Tl;dr En France, le don d’organes est crucial, mais freiné par le manque d’informations.

Le consentement présumé est le principe juridique, mais beaucoup hésitent à le faire.

Exprimer sa volonté sur le don d’organes est essentiel pour les équipes médicales.

Des idées reçues sur le don d’organes persistent, malgré des avis favorables à 80%.

Le don d’organes : Une urgence vitale

En France, chaque année, des milliers de personnes sont en attente d’une greffe d’organe pour survivre ou pour améliorer leur qualité de vie. Malheureusement, devant le manque de dons, beaucoup décèdent avant de pouvoir bénéficier de cette chance.

Le consentement présumé : une loi pour sauver plus de vies

Il est important de souligner que depuis 2017, la loi en France repose sur le principe du consentement présumé. Cela signifie que toute personne décédée est un donneur d’organes potentiel, à moins qu’elle ait exprimé son refus de son vivant. Ce principe est mis en place pour faciliter les prélèvements d’organes et sauver davantage de vies.

Exprimer sa volonté : une étape cruciale

Cependant, malgré une large prise de conscience, de nombreuses personnes hésitent à franchir le pas ou à en parler à leurs proches. Chaque individu peut faire connaître sa position sur le don d’organes en s’inscrivant sur le registre national des refus ou en en discutant avec ses proches. Il est donc essentiel de préciser sa volonté clairement et de manière durable, pour que les équipes médicales puissent respecter vos souhaits en cas de décès.

Combattre les idées reçues

Malheureusement, des idées reçues et de fausses informations sur le don d’organes circulent encore, notamment concernant sa compatibilité avec les rites religieux. Il est important de rappeler que “aucune religion monothéiste ne s’oppose au don d’organes, et il est possible de faire tous les rites funéraires”, comme l’a souligné Marine Jeantet, directrice générale de l’Agence de la biomédecine.