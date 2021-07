Pourquoi manger local et de saison ?

Pour diverses raisons, on peut opter pour une alimentation locale et de saison. Voici quelques arguments et un guide pour se nourrir toute l’année de fruits et légumes.

On peut choisir de manger en accord avec les saisons pour différentes raisons : pour s’inscrire dans un autre rapport à la nature, moins utilitaire ; pour vivre en harmonie avec le temps qui passe ; pour des raisons écologiques ; ou bien pour d’ordre plus éthiques et philosophiques. Dans cet article, nous ferons un rapide panorama des raisons pouvant conduire à l’adoption d’une alimentation se reposant sur une synchronie avec le rythme des saisons, avant d’aborder la disponibilité des fruits et légumes selon les saisons.

Pourquoi manger de saison ?

Comme on l’a dit, les raisons de manger de saison sont multiples. La première que l’on peut imaginer est écologique. En valorisant les aliments de saison, on évite d’avoir recours à des denrées exotiques venant des quatre coins du monde, amenées par les énormes porte-containers qui naviguent les mers et océans et polluent considérablement avec leur émissions de gaz à effet de serre. Qui dit local dit également des fruits gorgés naturellement de soleil, plutôt que grandis sous la chaleur d’une serre. Cela signifie un meilleur goût et plus de nutriments.

Toujours pour des raisons écologiques, privilégier les fruits et légumes de saison permet de privilégier ce qu’on appelle communément le “circuit-court”, c’est-à-dire la réduction des kilomètres parcourues par les denrées alimentaires entre le lieu de collecte et le lieu de vente, mais également une réduction des intermédiaires : souvent, ce n’est pas un revendeur qui s’occuper de la vente des aliments, mais le producteur lui-même. Le circuit-court a ainsi une réputation de contact plus “humain” entre l’acheteur et le vendeur, le paysan et celui qui habite la ville, mais cela reste très subjectif.

On peut également choisir de manger local afin de diminuer ses déchets : si l’on a opté pour une alimentation végétarienne ou végétalienne, voire crudivore, il est tout à fait possible de ne plus avoir d’emballage et de rebut hormis les déchets organiques qui peuvent finir dans un compost. De quoi fonctionner en circuit-court et en circuit fermé ! C’est un geste en plus pour l’environnement.

Le “locavorisme” comme on l’appelle peut être motivé par des raisons plus philosophiques : il s’agit alors de se trouver en harmonie avec le monde, de vivre au rythme de la nature et de ses saisons, de ses contraintes, plutôt que de se reposer sur les supermarchés pouvant répondre à tous les besoins même les plus frivoles. On cueillera par exemple des fraises à la fin du printemps puis on le congèlera pour en profiter tout au long de l’année sans avoir recours à des courses.Et l’on ne s’attendra pas à manger de la mangue ou de la papaye à volonté, peu importe la saison et le lieu.

Quels sont les légumes de saison ?

Au rang des légumes de saison, on retrouve une grande variété en France, et l’ail à toutes les saisons, idéal pour agrémenter ses plats, tout comme la carotte et la pomme de terre ainsi que le chou.

Hiver

Ail

Betterave

Blette

Carotte

Céleri-branche

Céleri-rave

Chou

Chou blanc

Chou de Bruxelles

Chou frisé

Chou rouge

Courge

Endive

Épinard

Frisée

Mâche

Navet

Oignon

Panais

Poireau

Pomme de terre de conservation

Radis

Salsifi

Topinambour

Printemps

Ail

Artichaut

Asperge

Aubergine

Betterave

Blette

Brocoli

Carotte

Chou-fleur

Concombre

Courgette

Endive

Épinard

Frisée

Laitue

Navet

Oignon

Petit pois

Poireau

Pomme de terre primeur

Radis

Été

Ail

Artichaut

Aubergine

Betterave

Blette

Brocoli

Carotte

Céleri-branche

Chou blanc

Chou romanesco

Chou rouge

Concombre

Courgette

Épinard

Fenouil

Haricot vert

Laitue

Oignon

Patate douce

Petit pois

Poireau

Poivron

Pomme de terre primeur

Radis

Automne

Ail

Betterave

Blette

Brocoli

Carotte

Céleri-branche

Céleri-rave

Chou

Chou blanc

Chou de Bruxelles

Chou-fleur

Chou frisé

Chou rouge

Concombre

Courge

Courgette

Echalote

Endive

Épinard

Fenouil

Frisée

Haricot vert

Mâche

Navet

Oignon

Panais

Poireau

Pomme de terre de conservation

Potiron

Radis

Rutabaga

Salsifi

Topinambour

Quels sont les fruits de saison ?

Moins variés sous nos tropiques en-dehors de l’été, les fruits restent largement disponibles en France si l’on respecte la saisonnalité.

Hiver

Clémentine

Kaki

Kiwi

Mandarine

Orange

Pamplemousse

Physalis

Poire

Pomme

Printemps

Amande sèche

Cerise

Fraise

Pamplemousse

Rhubarbe

Tomate

Été

Abricot

Amande fraiche

Amande sèche

Baie de goji

Brugnon

Cassis

Figue

Fraise

Framboise

Groseille

Melon

Mirabelle

Mûre

Myrtille

Nectarine

Noisette

Pastèque

Pêche

Poire

Pomme

Prune

Pruneau

Autonmne