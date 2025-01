Prévention des troubles visuels hivernaux grâce aux exercices oculaires Ayurvédiques

Découvrez des exercices oculaires ayurvédiques pour prévenir les problèmes de vision liés à l'hiver et prendre soin de vos yeux pendant la saison froide.

Tl;dr Les yeux peuvent souffrir en hiver, l’Ayurveda propose des exercices pour les soulager.

Les exercices de Trataka, palming, rotation et clignement des yeux peuvent améliorer la santé oculaire.

En complément, l’application de ghee, les lavages aux herbes, une bonne alimentation et l’hydratation sont également recommandés.

Protéger ses yeux en hiver grâce à l’Ayurveda

L’hiver charme par son ambiance chaleureuse et conviviale, mais cette saison froide réserve aussi son lot de défis, notamment pour nos yeux. Ils peuvent être sujets à la sècheresse, à la fatigue et à l’irritation, en raison de la baisse d’humidité, de l’excès de temps passé devant les écrans et des stress environnementaux. Heureusement, l’Ayurveda propose des exercices oculaires simples et efficaces pour prévenir ces problèmes.

Des exercices pour la santé de vos yeux

Le Trataka, une pratique populaire de yoga, consiste à fixer intensément un point unique, souvent une flamme de bougie. Cet exercice améliore la concentration, augmente le focus et la production de larmes, ce qui est particulièrement bienfaisant pour ceux qui souffrent des yeux secs.

Le Palming, quant à lui, est une technique simple mais puissante pour relaxer et soulager les yeux fatigués, très utile pendant les longues heures de travail sur écran en hiver.

L’exercice de rotation des yeux est une excellente manière de renforcer et d’améliorer la flexibilité des muscles oculaires, réduisant la rigidité et la fatigue tout en améliorant la capacité de concentration.

Enfin, l’exercice de clignement des yeux est un moyen naturel et efficace de lubrifier les yeux, prévenant ainsi la sécheresse et l’inconfort.

Des conseils ayurvédiques pour une routine oculaire quotidienne

Outre ces exercices, l’Ayurveda recommande aussi d’« asperger les yeux d’eau » pour les rafraîchir et les nettoyer, en éliminant poussières, saletés et autres irritants, tout en réduisant la sécheresse.

Nourrir et protéger les yeux

Pour nourrir et protéger vos yeux, l’application de ghee (beurre clarifié) autour des yeux peut offrir une nutrition profonde. De même, un lavage aux herbes à base de triphala ou d’eau de rose peut nettoyer et apaiser les yeux. Une alimentation équilibrée riche en vitamines A et C, ainsi qu’une bonne hydratation, sont également essentielles pour prévenir la sécheresse et l’irritation des yeux.

Pratiquer ces exercices et suivre ces conseils ayurvédiques au quotidien peut considérablement améliorer la santé de vos yeux pendant l’hiver. Vous pouvez ainsi profiter d’une vision claire et confortable tout au long de la saison.