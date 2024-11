Protéines en poudre pour adolescents : Que pensent les experts ?

Les adolescents peuvent-ils prendre des compléments de protéines en toute sécurité ? Découvrez l'avis des experts.

Tl;dr Beaucoup d’adolescents consomment des compléments protéinés.

Les motivations derrière cette consommation varient selon les genres.

Les compléments protéinés ne sont pas toujours nécessaires ou bénéfiques.

Consommation de compléments protéinés chez les adolescents : une tendance en hausse

Une nouvelle enquête révèle que de nombreux adolescents consomment des compléments protéinés sous forme de shakes et de poudres. Selon les chercheurs de l’Hôpital Pédiatrique C.S. Mott de l’Université du Michigan Health, qui a interrogé près de 1 000 adultes ayant des enfants âgés de 13 à 17 ans à travers le pays, deux parents sur cinq, soit 41%, ont déclaré que leur enfant a consommé des compléments protéinés au cours de l’année passée, dont des barres (29%), des shakes (23%) et de la poudre (15%).

Les raisons derrière cette consommation

Les motivations pour cette consommation de protéines semblent varier en fonction du genre. Les raisons invoquées sont principalement la volonté d’améliorer l’apparence physique, les performances sportives et la santé globale. Par exemple, environ 55% des parents de garçons ont rapporté que leurs adolescents utilisaient des compléments pour développer leur musculature ou améliorer leurs performances sportives, alors que seulement 18% et 36% des parents de filles ont déclaré que leur enfant les consommait pour ces mêmes raisons. En revanche, 34% des parents de filles ont indiqué que leurs adolescentes utilisaient des compléments comme substituts de repas lorsqu’elles étaient trop occupées pour manger, tandis que seulement 18% des parents de garçons ont cité cette raison.

Les compléments protéinés sont-ils bénéfiques pour les adolescents ?

La protéine est un macronutriment essentiel qui contribue à la construction des muscles et des os, soutient le fonctionnement du système immunitaire, la réparation cellulaire, et plus encore. Cependant, il est important de noter que « donner à votre corps plus de protéines qu’il ne peut utiliser n’est pas bénéfique », déclare Sarah J. Clark, directrice adjointe de l’enquête nationale de l’Hôpital Pédiatrique C.S. Mott sur la santé des enfants. La plupart des enfants peuvent satisfaire leurs besoins quotidiens en protéines grâce à leur alimentation régulière. Les sources communes de protéines, telles que la viande, le poulet, le lait à faible teneur en matière grasse, le yaourt et le beurre de cacahuète, fournissent également une variété riche de vitamines et de minéraux.

Néanmoins, il est reconnu que pour certains adolescents, tels que ceux qui sont en sous-poids ou très actifs, les compléments protéinés peuvent être utiles. En fin de compte, il n’existe pas de règle générale stipulant que les adolescents doivent éviter les compléments protéinés. Il est préférable de consulter un pédiatre pour déterminer s’ils sont nécessaires.