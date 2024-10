Prudence avec les lentilles de contact colorées pour Halloween

Vous voulez des lentilles de couleur pour Halloween ? Découvrez pourquoi vous devriez faire attention !

Tl;dr Les lentilles de contact colorées non prescrites peuvent endommager les yeux.

Elles peuvent provoquer des infections graves et même la cécité.

Des précautions doivent être prises lors de leur utilisation.

Les lentilles de contact colorées peuvent ajouter une touche effrayante à votre déguisement d’Halloween, mais elles peuvent aussi être dangereuses pour vos yeux, alertent les experts. Le Dr Miel Sundararajan, professeur adjoint d’ophtalmologie à l’Université de Washington, met en garde contre l’utilisation de lentilles de contact colorées non prescrites, ayant observé plusieurs cas d’abrasions cornéennes dues à leur utilisation. Ces cas peuvent évoluer vers des infections plus graves, voire entraîner la cécité.

Que disent les experts ?

Selon l’ophtalmologue et chirurgien de la cataracte Ashley Brissette, les lentilles de contact colorées non prescrites manquent souvent de stérilité et ne sont pas correctement ajustées. Cela peut entraîner de graves infections oculaires, comme la kératite, une inflammation de la cornée causée par des bactéries ou des champignons. De plus, des lentilles mal ajustées peuvent provoquer des abrasions cornéennes, entraînant douleur, rougeur et parfois même une perte de vision. Elle ajoute que les lentilles peuvent bloquer l’oxygène nécessaire à la cornée, provoquant des complications telles que le gonflement ou la néovascularisation, une condition où de nouveaux vaisseaux sanguins se forment dans la cornée.

Si vous décidez d’utiliser des lentilles de contact colorées, il est essentiel de prendre plusieurs précautions pour protéger votre santé oculaire. Thomas Stokkermans, médecin examinateur médical chez All About Vision, recommande de :

Faire ajuster vos lentilles par un professionnel de la santé oculaire

Suivre les instructions d’utilisation correctes

Maintenir une bonne hygiène

Acheter vos lentilles en toute sécurité

Que faire en cas d’inconfort ou de douleur ?

Si vous ressentez un inconfort ou une douleur après avoir porté des lentilles de contact colorées, il est important de surveiller vos symptômes. Consultez un professionnel de la santé oculaire si vous remarquez une rougeur persistante, une douleur continue, une sensation de grain de sable dans l’œil, une vision floue, une sensibilité accrue à la lumière ou un gonflement des paupières. Si vous ne constatez pas d’amélioration dans les 24 heures suivant le retrait de vos lentilles et l’utilisation de larmes artificielles, prenez rendez-vous avec un optométriste ou un ophtalmologue.