Quelle apparence aura l’Homme dans 1 000 ans ?

L'entreprise Toll Free Forwarding a émis des hypothèses sur l'évolution future de l'apparence humaine, cherchant à imaginer à quoi nous pourrions ressembler dans un millénaire. Et vous, comment imaginez-vous l'homme de demain ?

Le modèle, nommé Mindy, présente des traits modifiés par l’usage intensif de la technologie.

Les modifications incluent un cou épais, un crâne difforme et des doigts crochus.

Une deuxième paupière mobile pourrait se développer pour se protéger de la lumière bleue.

Que nous réserve l’avenir en termes d’évolution humaine ? L’entreprise américaine Toll Free Forwarding a tenté de répondre à cette question par une projection audacieuse de notre apparence future.

Une image prophétique

Le modèle créé, baptisé Mindy, ressemble davantage à un personnage de jeu vidéo fantastique qu’à un humain. Mais ce n’est pas le fruit d’une imagination débordante, mais plutôt d’une série de “recherches scientifiques et d’avis d’experts”.

Des transformations choc

Le résultat est pour le moins surprenant : un dos voûté, un cou épais, un crâne difforme et des doigts crochus. Comment notre corps pourrait-il se métamorphoser à ce point en moins de mille ans ? La réponse réside dans notre utilisation croissante de la technologie.

Les dangers de la technologie

En effet, l’usage intensif des smartphones, ordinateurs portables et autres technologies pourrait déclencher des changements physiques et moteurs à long terme. Le corps humain s’adapte à notre mode de vie sédentaire et à notre dépendance aux écrans. Les conséquences pourraient être aussi variées que le développement de “doigts textos” à force d’envoyer des messages, ou une seconde paupière mobile pour protéger nos yeux de la lumière bleue des écrans.