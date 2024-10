Quelle quantité de curcuma est excessive : avantages et effets secondaires

Découvrez les bienfaits du curcuma et ses effets secondaires : quelle quantité est trop ?

Tl;dr Le curcuma, riche en antioxydants et antibactériens, est bénéfique pour la santé.

Il peut aider à gérer la douleur, protéger le cœur et réguler le diabète.

Toutefois, une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires.

Le curcuma : un trésor d’épice

Un ingrédient de choix dans la cuisine indienne, le curcuma, ou haldi, est reconnu pour ses propriétés antioxydantes et antibactériennes exceptionnelles. Son pouvoir réside dans un composé appelé curcumine, qui est doté de multiples propriétés curatives.

Les multiples bienfaits du curcuma

La curcumine peut notamment traiter divers troubles cutanés, respiratoires, articulaires et digestifs. Elle est également capable de détruire les cellules cancéreuses dans certains types de cancers.

Le curcuma, depuis l’antiquité, est utilisé pour traiter les entorses et les gonflements. « La curcumine a des propriétés analgésiques, ce qui a été démontré par des recherches », affirme une étude de Harvard. Pour les patients atteints d’arthrite, le curcuma peut grandement réduire l’inflammation.

Le curcuma pour la santé du cœur et la gestion du diabète

Selon la revue Complementary Therapies in Medicine, le curcuma peut réduire le mauvais cholestérol LDL et les triglycérides, contribuant ainsi à réduire le risque de maladies cardiaques. Il améliore également la fonction de l’endothélium, la paroi de vos vaisseaux sanguins, et a des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent protéger le cœur.

En matière de diabète, le curcuma peut améliorer le métabolisme du sucre dans le sang et potentiellement réduire les effets du diabète sur votre corps. Une étude publiée dans la revue Hindawi affirme que la curcumine peut aider à gérer la résistance à l’insuline, l’hyperglycémie, l’hyperlipidémie et l’apoptose des îlots, en plus de prévenir de nombreuses complications du diabète.

Les effets secondaires d’une consommation excessive de curcuma

Malgré ses nombreux bienfaits, il faut savoir que le curcuma peut être toxique à haute dose. De plus, en tant qu’épice chaude selon l’Ayurveda, il faut l’utiliser avec précaution en été et chez les personnes de constitution Pitta. Il peut également causer des réactions allergiques et des problèmes digestifs chez certaines personnes.

Quelle quantité de curcuma consommer par jour ?

Selon plusieurs études, la quantité idéale de curcuma à consommer chaque jour varie de 500 à 10 000 mg. La Fondation Arthritis recommande une capsule de 500 mg d’extrait de curcumine deux fois par jour pour aider à contrôler les symptômes de l’arthrite. Une consommation modérée de cette épice peut donc vous protéger de nombreux troubles. Alors que la saison des grippes approche, ajouter du curcuma à votre alimentation pourrait être très bénéfique pour renforcer votre immunité.