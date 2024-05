Rappel massif d’un complément alimentaire contenant une substance interdite

S’agit-il de votre produit ? Reportez-vous au code GTIN : 3760289220885. Il concerne quatre lots dont les codes sont : A2206003, A2333001, A3170001 et A3296005 avec des dates de durabilité minimale s’échelonnant entre août 2025 et novembre 2026. Si vous êtes en possession de ces produits, vous avez la possibilité de les détruire ou de les rapporter en magasin pour obtenir un échange ou un remboursement.

Ils recommandent spécifiquement aux femmes enceintes et allaitantes d’éviter absolument cette substance contenue dans les boîtes de 60 gélules commercialisées du 28 septembre 2022 au 23 mai 2024.

Selon le site Rappel Conso, la présence de serratipeptidase , une substance non autorisée sur le marché, est à l’origine de cette décision. Les services du gouvernement mettent en avant les effets secondaires qu’elle pourrait entraîner, notamment des problèmes respiratoires, des allergies et des éruptions cutanées.

