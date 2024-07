Recrudescence des méningites et autres infections à entérovirus : rappel à la vigilance

Les infections à entérovirus, courantes chez les enfants, sont généralement sans gravité, mais peuvent entraîner des complications sévères, notamment neurologiques, respiratoires, cardiaques ou digestives dans certains cas. Comment peut-on les prévenir efficacement ?

TL;DR Les infections à entérovirus, dont les méningites, sont en recrudescence en France, avec un taux équivalent à la pré-période COVID.

Les entérovirus peuvent provoquer des formes sévères de pathologies, surtout chez les jeunes enfants.

La vigilance est requise cet été, notamment pour les professionnels de santé et les personnes immunodéprimées.

Retour en force des entérovirus en France : vigilance de mise

En ce début d’été 2024, Santé publique France tire la sonnette d’alarme : après une période de baisse due aux mesures de lutte contre le COVID-19, les infections à entérovirus sont reparties à la hausse. Les entérovirus, agents responsables de diverses maladies infectieuses, font leur retour sur le devant de la scène sanitaire et suscitent des inquiétudes, notamment parmi les professionnels de santé.

De quoi s’agit-il ?

Les entérovirus, largement répandus, se transmettent par contact humain ou avec des objets contaminés. Ces micro-organismes sont à l’origine de nombreuses maladies, souvent bénignes mais qui peuvent, dans certains cas, se révéler sévères.

C’est notamment le cas pour les jeunes enfants, chez qui ils peuvent entraîner des complications neurologiques, respiratoires, cardiaques ou digestives.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Une recrudescence observée

Selon le bilan communiqué par Santé publique France et le centre national de référence des entérovirus et parechovirus, le nombre de cas d’infections à entérovirus a connu une forte hausse, atteignant 2 339 cas en 2023, un niveau proche de celui d’avant la crise sanitaire du Covid-19. Cette recrudescence s’est manifestée notamment par une augmentation des passages aux urgences pour méningite virale.

Quelle prévention ?

Face à cette situation, Santé publique France appelle à une vigilance accrue, en particulier de la part des professionnels de santé, face à toute augmentation des infections à entérovirus et de méningites virales chez les très jeunes enfants en cet été 2024.

Par ailleurs, l’agence insiste aussi sur le renforcement des règles d’hygiène familiale et en collectivités, comme le lavage des mains et la désinfection des surfaces, efficaces pour limiter la propagation de ces virus. Les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont particulièrement invitées à respecter ces précautions.