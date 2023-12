Révélation scientifique : la cause des démangeaisons enfin découverte !

Des chercheurs de la faculté de médecine d'Harvard ont étudié les facteurs susceptibles de causer des démangeaisons cutanées, identifiant une bactérie comme coupable principale. Vous demandez-vous comment cela pourrait influencer les futurs traitements contre les démangeaisons ?

Des chercheurs de la faculté de médecine d’Harvard ont apporté un nouvel éclairage sur les causes des démangeaisons cutanées, un phénomène courant mais souvent mal compris. Selon leur étude, une bactérie serait à l’origine de cette sensation désagréable.

L’équipe a identifié le Staphylococcus aureus, une bactérie cutanée, comme la principale coupable. Cette bactérie libère un produit chimique qui active une protéine sur les fibres nerveuses, déclenchant ainsi la sensation de démangeaison. “On retrouve cette bactérie chez presque tous les patients atteints de dermatite atopique chronique”, a déclaré Isaac Chiu, professeur agrégé d’immunologie à Harvard.

La découverte a été faite grâce à des tests sur des souris, dont la peau a été exposée à la bactérie. Les chercheurs ont ensuite traité les souris avec le Vorapaxar, un médicament qui bloque l’activation de la protéine déclenchant les démangeaisons. Les résultats ont été concluants, les souris ne ressentant plus de démangeaisons après le traitement.

L’équipe de recherche espère que ces résultats permettront le développement de nouveaux traitements contre les démangeaisons cutanées, souvent causées par des maladies telles que l’eczéma, l’urticaire et le psoriasis.

L’avis de la rédaction

Cette étude est une avancée majeure dans la compréhension et le traitement des démangeaisons cutanées. Elle ouvre la voie à des traitements plus efficaces et durables, offrant ainsi un espoir aux personnes souffrant de problèmes de peau chroniques.