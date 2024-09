Révolutionnaire : Chercheurs français découvrent un traitement exterminant les punaises de lit en 48h

En tant que journalistes, nous saluons cette découverte qui offre une nouvelle perspective dans la lutte contre les punaises de lit. C’est une avancée prometteuse pour ceux qui sont touchés par ce fléau. La terre de Sommières, un produit naturel et accessible, pourrait bien être la solution tant attendue. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer son efficacité à grande échelle.

La terre de Sommières agit en absorbant l’eau du corps de la punaise, provoquant sa déshydratation. Elle cause aussi des microfissures sur le squelette de l’insecte, entraînant sa mort. Cette poudre argileuse naturelle, vendue dans les supermarchés, est écologique et sans produit chimique ajouté.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Dans ce contexte, l’utilisation de poussières naturelles a gagné en popularité. L’équipe de Parasitologie-Mycologie du CHU de Nice a testé l’efficacité de la terre de Sommières, de l’argile verte, du bicarbonate de soude et du talc. Leurs résultats ont montré que la terre de Sommières a une efficacité allant de 75% à 100% contre les punaises de lit, similaire à celle de la terre de diatomées.

La lutte contre les punaises de lit , qui préfèrent le sang humain pour leur reproduction, est un combat millénaire. Ces insectes de petite taille, de 1 à 7 mm, se cachent dans des endroits sombres et étroits, rendant leur éradication difficile.

L’infestation de punaises de lit est un véritable fléau en France , touchant plus de 11% des foyers au cours des cinq dernières années. Devant cette situation, une équipe de chercheurs français a fait une découverte qui pourrait changer la donne. Ils ont identifié un remède potentiel, « naturel et à très faible risque pour la santé humaine », qui s’est révélé d’une efficacité « redoutable » contre ces nuisibles.

Vous pouvez le trouver dans les supermarchés. Et vous, où préférez-vous faire vos courses?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter