Sauvez votre vie en cas d’étouffement lorsque vous êtes seul – Le réflexe essentiel à connaître

Il est crucial de noter que le temps presse. Et vous, comment gérez-vous ce facteur inévitable ?

Tl;dr Un éclat de rire ou une respiration profonde pendant un repas peut provoquer un étouffement.

Il existe deux types d’obstructions respiratoires : partielle et totale.

La manœuvre d’Heimlich est un geste de premier secours en cas d’étouffement.

Après un étouffement, il est important d’appeler les secours pour vérifier l’absence de blessures internes.

Le danger invisible à table

Le temps est compté. Au beau milieu d’un repas, un fou rire ou une inspiration trop profonde suffisent à détourner une bouchée de son chemin, bloquant ainsi les voies respiratoires. Les coupables peuvent être variés : aliments liquides ou solides, gros ou petits. Quand cela se produit, il est crucial d’agir rapidement, la vie étant en jeu.

Comprendre l’obstruction respiratoire

Il existe deux formes d’étouffement : partielle ou totale. Dans le premier cas, une petite quantité d’air peut encore passer, vous permettant de parler ou de tousser faiblement. Le Dr Tonia L. Farmer, chirurgien ORL aux États-Unis, précise : « Si vous pouvez parler et tousser, cela signifie que l’obstruction n’est pas complète et que de l’air passe toujours ».

Réflexes salvateurs en cas d’étouffement

Dans une vidéo publiée sur TikTok, le Dr Farmer partage les gestes à adopter en cas d’étouffement, en particulier quand on est seul. Première étape : appeler les secours, même si parler est difficile. « Posez le téléphone et gardez la ligne ouverte, l’opérateur saura que vous avez besoin d’aide et vous enverra du secours. » Ensuite, « essayez de tousser aussi fort que possible et voyez si vous parvenez à faire sortir la nourriture. » Si l’obstruction persiste, la situation est grave.

Si vous ne pouvez pas tousser, si l’air ne circule pas, le Dr Farmer conseille d’effectuer la manœuvre d’Heimlich sur vous-même. Ce geste de premier secours consiste à effectuer des compressions thoraciques. Il existe deux méthodes pour cela. La première : pousser son ventre contre le dossier d’une chaise ou tout autre meuble à hauteur de l’abdomen. Si cela échoue, il faut se donner des coups de poing sous la cage thoracique en remontant.

Après l’étouffement

Même après avoir réussi à déloger l’obstacle, il est essentiel d’appeler les secours. « Il pourrait y avoir des dommages ou des blessures à la gorge, ou même à vos organes internes et à votre abdomen, selon la force avec laquelle vous avez poussé ».