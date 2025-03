Savoir quand les symptômes grippaux nécessitent une visite aux urgences

Des médecins expliquent les circonstances où les symptômes similaires à ceux de la grippe justifient une visite aux urgences.

Tl;dr Les virus respiratoires hivernaux, y compris la grippe, le COVID-19 et le VRS, restent actifs malgré l’approche du printemps.

Les symptômes graves de ces maladies nécessitent une visite aux urgences, en particulier la déshydratation sévère et la difficulté à respirer.

La vaccination est la meilleure prévention contre ces maladies, particulièrement pour les personnes à risque.

Le retour du printemps ne signifie pas la fin des virus respiratoires

Alors que le printemps se profile à l’horizon, les virus respiratoires hivernaux, y compris la grippe, le COVID-19 et le VRS, continuent de faire des ravages, selon les Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies. Le 19 février, neuf États ont signalé un nombre « très élevé » de cas de maladies respiratoires, la grippe étant particulièrement répandue avec un taux de positivité de 27%, contre 16% à la même période l’année dernière.

Quand faut-il se rendre aux urgences ?

Les maladies respiratoires entraînent souvent des symptômes similaires à ceux d’un rhume, comme la toux, le nez qui coule, un mal de gorge ou des maux de tête, ainsi que de la fièvre, des frissons, des douleurs corporelles ou de la fatigue. Cependant, si ces symptômes s’aggravent, il est important de chercher des soins médicaux d’urgence. Un signe alarmant à surveiller est une déshydratation sévère, qui peut survenir si vous vous sentez trop malade pour boire ou manger.

Si vous avez une respiration difficile ou rapide, cela pourrait signifier que vous êtes extrêmement déshydraté, ou que vous avez une pneumonie ou un faible niveau d’oxygène. « Lorsque vous avez du mal à respirer, vous respirez plus fort, et votre rythme cardiaque augmente. C’est votre corps qui vous dit que vous vous aggravez et que vous devez vous hydrater ou être mis sous oxygène. » a déclaré le Dr Benjamin Barlow, médecin urgentiste certifié.

Qui est le plus à risque de symptômes graves ?

En général, les personnes enceintes, les très jeunes et les personnes âgées ont le plus grand risque de tomber gravement malades à cause d’un virus respiratoire. Selon le CDC, les personnes âgées représentent environ 50% à 75% des hospitalisations totales pour la grippe. En 2023, les adultes de 65 ans et plus représentaient la majorité des hospitalisations liées au COVID. Le VRS est particulièrement préoccupant pour les nourrissons et les jeunes enfants : « C’est la première cause d’hospitalisation pour maladie respiratoire chez les enfants de moins de 5 ans aux États-Unis », a déclaré le Dr Tanya Altmann, pédiatre et auteur.

Les experts s’accordent à dire que l’un des meilleurs moyens de prévenir une maladie respiratoire grave est de se faire vacciner. Le CDC recommande que la plupart des personnes de 6 mois et plus reçoivent un vaccin annuel contre la grippe et le COVID. Un vaccin contre le VRS est disponible pour les personnes enceintes et celles de plus de 65 ans, tandis que les nourrissons de moins de 8 mois peuvent recevoir une injection d’anticorps monoclonaux.