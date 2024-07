Sclérose en plaques : 5 symptômes à identifier plusieurs années avant son apparition

Il y a quelques mois, une étude scientifique a identifié les symptômes précurseurs de la sclérose en plaques. Voudriez-vous en savoir plus sur ces signes d’avertissement ?

Comprendre la sclérose en plaques : une maladie du système nerveux

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui affecte le système nerveux central. Comme l’indique l’Institut du Cerveau, cette pathologie se caractérise par des « lésions (appelées plaques) » où la myéline, gaine protectrice des neurones, est détruite.

Ce processus cause une dégénérescence nerveuse et une perte de la communication entre le cerveau et les organes périphériques. Le système immunitaire, normalement protecteur, se retourne contre l’organisme et attaque ses propres composés, d’où sa classification en tant qu’maladie auto-immune.

La détection précoce pour améliorer la prise en charge

Si aucune cure n’est actuellement disponible pour les formes progressives de la maladie, la prise en charge médicale s’est fortement améliorée. Selon la Professeure Céline Louapre, neurologue responsable du centre d’investigation clinique de l’Institut du Cerveau, une détection précoce permet de retarder l’apparition du handicap.

Il est par conséquent crucial de reconnaître les symptômes de la sclérose en plaques plutôt que d’attendre la visualisation des lésions par IRM.

Comprendre les mécanismes biologiques une priorité

Une étude récente publiée par des chercheurs de l’Institut du Cerveau révèle qu’il est possible d’identifier les mécanismes biologiques qui déclenchent la maladie bien avant que celle-ci ne se déclare officiellement. Cette découverte peut potentiellement permettre une prise en charge plus précoce des patients et ainsi ralentir les effets de la maladie.

Cinq symptômes avant le diagnostic officiel

Au cours de leur recherche, les scientifiques ont déterminé une liste de cinq symptômes ou désagréments pouvant apparaître jusqu’à cinq ans avant un diagnostic de sclérose en plaques :

La dépression

Les troubles sexuels

La constipation

La cystite

Les autres infections des voies urinaires

Il est toutefois important de préciser que ces symptômes ne permettent pas d’établir un diagnostic précoce de façon certaine. Toutefois, ils aident à mieux comprendre les mécanismes de la maladie et indiquent que celle-ci peut se développer bien avant l’apparition des premiers symptômes neurologiques classiques.