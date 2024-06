Selon une étude, les fortes chaleurs conduiraient à une augmentation des naissances prématurées

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Les chercheurs alertent sur le fait que cette situation pourrait s’aggraver avec le réchauffement climatique. “Nous prévoyons un été très chaud cette année et, en raison du changement climatique, nous connaîtrons davantage de vagues de chaleur à l’avenir”, a déclaré Howard Chang, auteur principal de l’étude. “Nous nous attendons aux pires résultats pour les bébés”, a-t-il ajouté.

Menée par des chercheurs de plusieurs universités américaines, l’étude a nécessité l’analyse de 53 millions de naissances sur une période de 25 ans, dans les zones métropolitaines les plus peuplées des États-Unis. Les résultats ont indiqué une légère augmentation des taux d’accouchements prématurés et précoces lors de périodes de chaleur intense.

Selon une étude récente de l’Université du Nevada , il existerait un lien significatif entre les vagues de chaleur et l’augmentation des naissances prématurées . Cela soulève une préoccupation majeure à l’ère du réchauffement climatique.

