Signes révélateurs d’une intelligence supérieure à la moyenne : êtes-vous un HPI ?

Les individus à haut potentiel intellectuel (HPI) possèdent des aptitudes qui dépassent la moyenne, cependant, ils sont souvent victimes de préjugés. Connaissez-vous les signes qui peuvent indiquer un haut potentiel intellectuel ?

Tl;dr Les hauts potentiels intellectuels (HPI) possèdent un QI supérieur à la moyenne.

Les HPI ont une grande agilité intellectuelle et besoin de stimulation.

La haute intelligence est liée à une haute stabilité émotionnelle.

L’intelligence n’ajoute pas de difficulté sociale ou émotionnelle.

Comprendre les hauts potentiels intellectuels

Le terme “Haut Potentiel Intellectuel” ou HPI est souvent utilisé pour décrire des personnes qui ont des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne. Cela ne concerne que 2,28% de la population mondiale, sans distinction de sexe, de culture ou d’ethnicité.

Agilité intellectuelle et besoin de stimulation

Les individus HPI sont reconnus pour leur agilité intellectuelle. Ils ont souvent une aptitude remarquable à manipuler les mots et les idées, à comprendre les concepts abstraits et à faire des analogies entre des situations apparemment non reliées. “Elles rapportent souvent un fort besoin de stimulation, qui peut ressembler à une véritable manie de trouver des nouvelles idées chez certains.”

Stabilité émotionnelle et humour

Contrairement à certaines idées reçues, les HPI ne sont pas nécessairement plus sensibles émotionnellement. En réalité, “il existe un lien réel entre une haute intelligence et une haute stabilité émotionnelle”, explique Nathalie Boisselier, psychologue et chercheuse sur le sujet. De plus, les HPI ont souvent un sens de l’humour plus développé, notamment une maîtrise de l’humour noir.

L’intelligence, un atout et non une entrave

Il est important de noter que, contrairement à certains préjugés, l’intelligence n’est pas un facteur d’augmentation de la sensibilité émotionnelle ou des difficultés sociales. En fait, les HPI ne sont pas plus vulnérables à l’anxiété, la dépression, le burnout ou les addictions que quiconque. “L’intelligence est un atout, elle ne rajoute pas de difficulté sociale ou émotionnelle”, précise Nathalie Boisselier.