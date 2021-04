Smartphone : les filtres de lumière bleue ne permettent pas de mieux dormir

Est-ce que les filtres de lumière bleue permettent de mieux dormir ? Des chercheurs ont répondu à la question dans une étude.

Depuis de nombreuses années, nous savons que la lumière bleue a des effets importants sur notre horloge biologique. Générée par l’éclairage artificiel nos écrans de smartphones ou d’ordinateur par exemple, cette dernière inhibe la production de mélatonine, une hormone impliquée dans la synchronisation du cycle veille/sommeil et la régulation de nos rythmes biologiques. De ce fait, les constructeurs de smartphones ont décidé d’implémenter des filtres de lumière bleue afin de limiter l’exposition de leurs utilisateurs à la lumière bleue. Cependant, de récentes recherches viennent de prouver que cette fonctionnalité ne permettait pas de mieux dormir.

Les filtres de lumières bleues sur smartphone, une fausse bonne idée ?

A travers cette nouvelle étude, les chercheurs de l’université de Brigham Young dans l’Utah (Etats-Unis) et de l’hôpital pour enfants de Cincinnati dans l’Ohio ont décidé de découvrir si l’option « Night Shift » présente sur les iPhone avait réellement un impact sur le sommeil des utilisateurs. Pour rappel, la fonctionnalité permet d’ajuster les couleurs de l’écran en les rendant plus chaudes à la tombée de la nuit, et donc diminuer la présence de la lumière bleue émise par le smartphone d’Apple. Une fonctionnalité similaire existe aussi sur Android.

Afin de mener leur étude, les chercheurs ont suivi 167 adultes âgés de 18 à 24 utilisant de manière quotidienne leur smartphone. Les participants devaient ainsi dormir huit heures par nuit et porter un accéléromètre au poignet afin de suivre leur activité de sommeil. Lors de ces travaux, les chercheurs ont analysé la durée totale du sommeil, la qualité du sommeil, le réveil après le début du sommeil et le temps nécessaire pour s’endormir de trois groupes différents. Un premier groupe utilisait l’iPhone sans le mode « Night Shift » pendant une heure avant de dormir, le deuxième activait la fonctionnalité lors de cette période, et le troisième ne se servait pas du tout du filtre de lumière bleue de l’iPhone.

Les résultats de l’étude montrent ainsi qu’aucune différence pour s’endormir n’a été constatée entre chacun des groupes. Une tendance a tout de même été soulevée par les chercheurs. Les personnes dormant plus de sept heures avaient tendance à dormir mieux que celles profitant de moins de six heures de sommeil par jour.