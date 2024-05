Sniffy : La mystérieuse “poudre blanche” conquérant les bureaux de tabac, consommée comme la cocaïne

Une nouvelle poudre énergisante baptisée Sniffy, née à Marseille, fait sensation depuis quelques jours. Contrairement à ce que son usage pourrait laisser penser, il ne s'agit pas de cocaïne, mais d'un produit à inhaler. Que pensez-vous de cette innovation controversée ?

Elle contient plusieurs ingrédients, dont certains peuvent être nocifs pour la santé.

Les autorités sanitaires et le gouvernement sont préoccupés par ce produit.

Le ministre de la Santé plaide pour une interdiction rapide de Sniffy.

Sniffy: Un nouveau stimulant qui fait polémique

Depuis quelques jours, la ville de Marseille est au centre des discussions pour un tout nouveau produit : Sniffy. Cette poudre blanche, non pas une drogue, mais un stimulant énergétique, s’inhale par le nez. Sa popularité grandissante inquiète les autorités sanitaires.

Un produit attrayant aux effets immédiats

Présentée dans des boîtes aux couleurs vives et proposée en divers arômes comme le fruit de la passion, Sniffy a su attirer l’attention. Les créateurs de la poudre affirment sur leur site que leur produit “booste ton énergie instantanément” grâce à une “absorption par inhalation” offrant des “effets immédiats”, qui durent “entre 20 et 30 minutes”. Le but est clair : favoriser la vigilance, la concentration, et optimiser la performance sportive.

Une composition à risques pour la santé

Malgré une composition annoncée comme 90% naturelle, Sniffy contient des ingrédients potentiellement nocifs pour la santé. Des éléments tels que l’arginine, la caféine, la créatine, la L-citrulline, la taurine, la beta alanine et la Maltodextrine sont présents. Un mélange explosif qui peut avoir des conséquences sur la santé, notamment le cœur, surtout à forte dose.

Une légalité contestée

Bien que Sniffy soit actuellement légale, son existence ne fait pas l’unanimité. Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, s’est exprimé en faveur d’une interdiction rapide de “cette cochonnerie”. En plus des risques pour la santé, l’usage de Sniffy est également critiqué pour démystifier la prise de cocaïne en habituant les jeunes à l’inhalation nasale.