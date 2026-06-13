Sous anesthésie, le cerveau pourrait encore entendre bien plus qu’on ne croit

Une étude menée chez sept patients opérés suggère que le cerveau traite encore des sons et du langage sous anesthésie générale. De quoi relancer la question de la conscience.

Le langage reste traité sous anesthésie générale

L’hippocampe distingue aussi certains sons

L’étude reste limitée à sept patients

Le résultat est troublant. Sous anesthésie générale, une partie du cerveau continuerait à traiter des sons et même du langage en temps réel.

C’est ce que montre une étude publiée dans Nature, menée par des chercheurs du Baylor College of Medicine chez sept patients opérés pour une épilepsie. Les enregistrements ont été réalisés directement dans l’hippocampe, une structure clé pour l’apprentissage et la mémoire. D’après le neurochirurgien Sameer Sheth, les données suggèrent que le cerveau reste bien plus actif pendant l’inconscience qu’on ne l’imaginait.

Le cerveau ne coupe pas totalement le son

Ce qui frappe, ici, c’est la profondeur de la zone étudiée. Des travaux précédents avaient déjà repéré des réponses sensorielles résiduelles dans le cortex chez des personnes anesthésiées. Mais l’hippocampe est plus loin des premières aires qui reçoivent les informations sensorielles.

Du coup, voir cette région réagir à des stimuli auditifs renforce l’idée que le cerveau ne s’éteint pas complètement sous l’effet des médicaments anesthésiques. Le neurochirurgien Benjamin Hayden souligne même que l’on observe une forme de traitement prédictif, un mécanisme qu’on associe d’ordinaire à un état éveillé et attentif.

Pourquoi les chercheurs sont allés regarder si profond

Pour y voir clair, l’équipe a utilisé des microélectrodes dites neuropixels. Ces sondes enregistrent l’activité de neurones individuels avec une très haute résolution. Selon la source, c’est la première fois qu’elles étaient utilisées dans l’hippocampe humain dans ce contexte.

L’intérêt est simple. Si des centaines de neurones, dans une zone liée à la mémoire, réagissent encore pendant l’inconscience, alors la frontière entre conscience et traitement de l’information devient moins nette. Pas de quoi conclure que le patient « entend » au sens conscient du terme, mais on n’est clairement pas face à un cerveau silencieux.

Deux expériences, un même signal

La première expérience reposait sur une série de sons répétitifs, parfois interrompus par un son différent. Certains neurones distinguaient ces variations, et leur capacité à les identifier semblait s’améliorer avec le temps.

La seconde allait plus loin. Les patients entendaient des extraits de vidéos éducatives et de podcasts narratifs. Là encore, l’hippocampe montrait des signes de traitement en direct. L’activité neuronale indiquait un tri entre noms, verbes et adjectifs, avec en plus une tentative d’anticiper le mot suivant dans la phrase.

Une piste fascinante, mais encore très limitée

Bon, il faut garder la tête froide. L’étude ne porte que sur sept personnes, toutes opérées dans un contexte très particulier, et toutes anesthésiées principalement au propofol. On ne sait donc pas si le même phénomène existe avec d’autres anesthésiants, pendant le sommeil, ou dans le coma.

Les chercheurs évoquent malgré tout une perspective pratique. Vigi Katlowitz estime que ces signaux pourraient un jour nourrir des outils de type prothèse de la parole pour contourner des zones cérébrales abîmées après un AVC ou une blessure. Pour vous, ce que cela change aujourd’hui est plus modeste, mais réel : cette étude rappelle que l’inconscience médicale n’est peut-être pas un arrêt complet du traitement cérébral.