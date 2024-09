Temps d’attente moyen pour un soin médical : Comparaison entre 9 pays, selon une étude

Dans certains pays, l'accès aux soins de santé, un indicateur clé du développement, est entravé par divers problèmes tels que l'insuffisance de personnel qualifié, l'absence de services médicaux ou un système de santé défaillant, entraînant souvent de longues périodes d'attente. Quels pourraient être les moyens pour y remédier ?

Tl;dr L’accessibilité aux soins varie grandement d’un pays à l’autre.

Les États-Unis présentent des défis importants en matière de santé.

La Suisse et l’Allemagne offrent les délais d’attente les plus courts pour les consultations médicales.

D’autres pays tels que l’Italie et le Royaume-Uni font face à des problèmes de système de santé.

La Santé à l’épreuve du temps

L’accès à la santé, indicateur clé du développement d’un État, demeure un défi dans de nombreux pays. Entre déserts médicaux, pénurie de personnel qualifié et systèmes de santé défaillants, les temps d’attente peuvent s’avérer exorbitants.

Les États-Unis, l’outsider

Les États-Unis, malgré leur statut de superpuissance, peinent à garantir un accès rapide aux soins. Selon Statista et le Consumer Choice Center, la durée moyenne pour obtenir un rendez-vous avec un généraliste y est de 21 jours, et la densité de médecins (261 pour 100 000 habitants) est largement inférieure à celle de la France (370). De plus, le pays n’offre que 2,9 lits d’hôpital pour 100 habitants, contre 5,9 en France.

Des systèmes de santé européens en crise

L’Italie et le Royaume-Uni, autrefois réputés pour leur système de santé, sont également aux prises avec des difficultés. En Italie, 7,6% de la population a renoncé à des soins nécessaires en 2023, à cause de listes d’attente trop longues ou de coûts excessifs. Au Royaume-Uni, le NHS, le plus ancien système de santé du monde, est en perte de vitesse. Le pays affiche le pire taux de mortalité pour les accidents vasculaires cérébraux parmi 19 pays étudiés.

Les bons élèves : Suisse et Allemagne

En revanche, la Suisse et l’Allemagne se distinguent par la rapidité de leurs services de santé. En Suisse, la durée moyenne d’attente pour un rendez-vous est de seulement 2 jours, un record. En Allemagne, elle est de 4 jours, soit près de trois fois moins qu’aux États-Unis.