Top 5 répulsifs efficaces contre les moustiques-tigres

Les huiles essentielles , bien que plus difficiles à trouver, peuvent également être une solution. La citronnelle de Java semble particulièrement efficace, à condition que sa concentration soit d’au moins 20%.

Face à cette menace toujours plus présente, l’une des meilleures méthodes pour se prémunir des piqûres reste l’utilisation de répulsifs. Certains agents se distinguent par leur efficacité :

