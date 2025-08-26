Un gastro-entérologue révèle les atouts du kiwi pour la santé digestive

Un gastro-entérologue formé à Harvard met en lumière les bienfaits du kiwi pour la santé digestive, détaillant comment ce fruit aide à améliorer le fonctionnement du système intestinal et contribue à un microbiote équilibré.

Tl;dr Le kiwi soulage naturellement la constipation.

Ce fruit convient aux personnes atteintes du syndrome de l’intestin irritable.

Les études cliniques confirment ses bienfaits digestifs supérieurs aux compléments.

Un fruit inattendu au secours de votre digestion

Quand il s’agit d’améliorer sa santé digestive, le réflexe de beaucoup se porte sur les compléments alimentaires ou les solutions médicamenteuses. Pourtant, un allié naturel suscite un intérêt croissant parmi les spécialistes : le kiwi. Selon le gastro-entérologue californien Dr. Saurabh Sethi, formé à Harvard et Stanford, ce petit fruit vert offre une alternative efficace, validée par la recherche clinique.

Le kiwi, champion discret contre la constipation

Derrière son apparence modeste, le kiwi cache des atouts peu connus. Il contient un type de fibre unique, capable d’attirer l’eau vers les selles et ainsi de faciliter leur évacuation. « Le kiwi rend les selles plus douces, régulières et simples à expulser », détaille le Dr. Sethi. Des essais cliniques montrent qu’une consommation quotidienne – deux kiwis verts par jour – améliore nettement la régularité intestinale, parfois plus efficacement que certaines poudres ou gélules riches en fibres. Là où les solutions industrielles accumulent additifs et agents texturants, le kiwi joue la carte du naturel.

Syndrome de l’intestin irritable : une tolérance exemplaire

Pour ceux atteints du syndrome de l’intestin irritable (SII), chaque aliment peut devenir source d’inquiétude : ballonnements, douleurs abdominales… La plupart des fruits sont pointés du doigt pour leur richesse en sucres fermentescibles (FODMAPs). Mais le kiwi déroge à la règle grâce à sa faible teneur en FODMAPs, ce qui limite considérablement le risque d’effets indésirables chez ces patients.

Divers bénéfices nutritionnels et enzymatiques

Ajoutons que ce fruit ne se contente pas d’agir sur le transit. Le kiwi renferme environ 2 à 3 grammes de fibre par pièce et une enzyme naturelle précieuse : l’actinidine. Cette molécule facilite la digestion des protéines issues des repas copieux ou riches en viande. Les adeptes de repas protéinés peuvent donc profiter d’un confort digestif accru simplement en ajoutant quelques tranches de kiwi au menu.

En résumé, pour qui souhaite préserver son équilibre intestinal tout en variant ses apports nutritionnels — vitamine C, potassium, antioxydants — ce fruit reste une option aussi savoureuse qu’efficace :