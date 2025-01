Un lavage de cheveux en salon peut représenter un danger pour la santé

Il est important de ne pas céder à la panique : le shampooing chez le coiffeur reste une activité sûre et agréable pour la grande majorité des personnes. Néanmoins, il est essentiel d’être informé des risques, aussi rares soient-ils, et de savoir comment les minimiser. Après tout, le bien-être passe aussi par la sécurité.

Il est recommandé de demander à se pencher en avant sur le bac plutôt que de pencher la tête en arrière, de demander un lavage doux et de ne pas rester plus longtemps que nécessaire dans cette position. Si vous ressentez une gêne pendant le lavage, informez-en votre coiffeur.

Alors que les AVC sont souvent associés aux personnes âgées et à celles souffrant de problèmes médicaux tels que l’ hypertension , le diabète ou l’hypercholestérolémie, le BPSS peut toucher tout le monde, quel que soit l’âge ou l’état de santé. Une étude suisse de 2016 n’a recensé que dix cas de BPSS durant la période 2002-2013, ce qui montre à quel point cette affection est rare. Néanmoins, il est important d’en connaître les symptômes : maux de tête, vertiges, vision floue ou rétrécie, nausées, vomissements, douleurs dans le cou et paralysie d’un côté du corps.

Le problème vient du fait que cette posture inhabituelle, combinée à la rotation du cou et aux mouvements brusques lors du shampooing, peut amener les vertèbres de la colonne cervicale à comprimer l’une des principales artères qui alimentent le cerveau en sang. Dans certains cas, des éperons osseux (de petits fragments d’os provenant de protubérances sur la colonne vertébrale ) peuvent également comprimer ou déchirer l’artère voisine.

Le BPSS a été identifié pour la première fois en 1993 par le neurologue américain Michael Weintraub. Selon lui, certains de ses patients ont développé de graves symptômes liés à un AVC suite à un shampooing chez le coiffeur. En effet, la position de la tête durant le shampooing, penchée en arrière sur le bord rigide du bac, est considérée comme la principale cause du BPSS.

Une visite chez le coiffeur est souvent synonyme de détente et de bien-être . Pourtant, une affection rare appelée syndrome du salon de beauté, ou BPSS , peut transformer cette expérience en une véritable menace pour la santé.

