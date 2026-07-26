Un pêcheur hospitalisé après un cas rarissime de perforation grave

Au Bangladesh, un homme de 55 ans a subi une chirurgie d’urgence après une perforation du côlon provoquée par une anguille vivante. Un cas rarissime.

En bref Perforation intestinale après l’entrée d’une anguille

Chirurgie d’urgence et colostomie

Les médecins rappellent l’importance de l’interrogatoire

Une perforation intestinale avec risque de péritonite, ce n’est pas un simple fait divers étrange. Chez un pêcheur de 55 ans au Bangladesh, c’est devenu une urgence chirurgicale bien réelle, détaillée par des médecins du Bangladesh et du Népal dans l’International Journal of Surgery Case Reports.

L’homme s’est présenté avec de fortes douleurs abdominales et des signes de péritonite, cette infection potentiellement grave de la membrane qui tapisse l’abdomen. Les soignants ont vite compris que la situation était sérieuse et ont multiplié les examens.

Une douleur abdominale qui cachait une urgence vitale

Les images ont montré un pneumopéritoine, autrement dit de l’air coincé dans la cavité abdominale alors qu’il ne devrait pas s’y trouver. En pratique, cela oriente fortement vers une brèche dans la paroi intestinale et vers un risque infectieux majeur.

Quand les médecins l’ont interrogé plus précisément, le patient a fini par raconter ce qui s’était passé la veille pendant une partie de pêche. Une anguille était entrée dans ses vêtements, puis dans son rectum. Il avait tardé à consulter, en espérant qu’elle ressorte d’elle-même. Résultat ? Le délai a probablement compliqué le tableau.

Ce que les chirurgiens ont trouvé au bloc

L’équipe a lancé une chirurgie d’urgence. Au bloc, les médecins ont découvert un trou de 5 centimètres dans le côlon sigmoïde, la partie basse du gros intestin.

Et ce n’est pas tout. Ils ont aussi extrait l’anguille, encore vivante et remuante, longue de 65 centimètres. Franchement, le détail glace un peu, mais il dit surtout la violence mécanique de l’accident.

Après l’intervention, une colostomie a été réalisée. Selon le compte rendu clinique, le patient a bien récupéré. Il est sorti de l’hôpital quatre jours après son admission, sans nouvelle douleur ni complication signalée.

Un cas presque sans précédent, mais riche d’enseignements

Ce dossier est très rare. Les auteurs expliquent qu’ils n’ont retrouvé qu’un seul cas comparable, en 2004 à Hong Kong. Dans cet épisode plus ancien, un homme de 50 ans avait volontairement introduit une anguille pour tenter de soulager une constipation.

Pour les cliniciens, l’intérêt du cas ne tient pas seulement à son caractère exceptionnel. Il rappelle qu’une cause inhabituelle doit rester dans la tête des médecins face à une douleur abdominale aiguë, surtout si l’histoire professionnelle ou les circonstances récentes comptent. Les auteurs insistent aussi sur un point très concret, l’interrogatoire du patient. Beaucoup hésitent à raconter un contexte gênant, et pourtant cette information peut sauver du temps, donc parfois la vie.

Même logique pour les examens. Croiser l’histoire clinique, l’imagerie et les tests permet d’identifier plus vite les présentations atypiques. Pour vous, ce que ça change est simple, sans dramatiser. En cas de douleur abdominale intense, le contexte exact compte, même quand il paraît embarrassant.