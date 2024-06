Un risque accru d’obésité lié au bruit des avions

Une récente étude révèle que les individus confrontés au bruit des avions risquent davantage de présenter un indice de masse corporelle élevé, accroissant ainsi les problèmes potentiels d'obésité, d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus ou d'hypertension. Habitez-vous près d'un aéroport ?

Tl;dr Les bruits d’avion peuvent augmenter l’indice de masse corporelle(IMC).

L’étude a été réalisée par des chercheurs de la Boston University School of Public Health.

Des variations régionales liées à l’exposition aux bruits d’avion ont été enregistrées.

L’équipe de recherche prévoit d’explorer davantage ce lien.

Le bruit des avions : un facteur d’obésité ?

Au delà du simple dérangement auditif, le bruit des avions pourrait avoir un impact sur notre santé, notamment en augmentant l’indice de masse corporelle (IMC). C’est ce que suggère une étude réalisée par la Boston University School of Public Health.

Une corrélation surprenante

L’équipe de recherche a examiné les niveaux de bruit des avions entre 1995 et 2010, tout en surveillant l’IMC de 75 000 infirmières. Résultat : celles exposées à un bruit d’avion de 45dB ou plus étaient plus susceptibles d’avoir un IMC supérieur à la moyenne.

“Nous avons été surpris de constater un lien assez solide entre le bruit des avions et un indice de masse corporelle plus élevé”, déclare Matthew Bozigar, le responsable de cette étude.

Des différences régionales

Plus intéressant encore, on observe des disparités régionales. En effet, une corrélation plus marquée a été enregistrée sur la côte ouest des États-Unis et dans les régions arides.

“Nous ne pouvons que formuler des hypothèses sur la raison pour laquelle nous avons constaté ces variations régionales, mais elles peuvent être liées à l’âge du logement, la conception et le niveau d’isolation”, explique Dr. Junenette Peters, membre de l’équipe de recherche.

Un sujet de recherche futur

Cette découverte pourrait ainsi ouvrir de nouvelles pistes de recherche. L’impact des inégalités environnementales sur la santé représente un champ d’études prometteur.

“Nous devons étudier les impacts potentiels sur la santé des injustices environnementales liées à l’exposition au bruit”, souligne ainsi Matthew Bozigar, exprimant la volonté de l’équipe de creuser davantage cette question.

Un constat qui rappelle l’impact considérable et sous-estimé de la pollution sonore sur notre santé.