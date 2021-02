Une chute de la natalité de 13% a été constatée en 2021 par rapport à 2020

Selon les nouvelles données dévoilées par l’INSEE, le premier confinement a grandement impacté les natalités en France.

Suite au premier confinement, de nombreuses personnes statuaient sur un nouveau babyboom. Cette thèse ne semble cependant pas du tout se concrétiser en ce début d’année 2021. En effet, une chute de la natalité de 13% a été constatée en janvier 2021 par rapport à janvier 2020.

Recul de la natalité en ce début d’année

Depuis 1975, une baisse de la natalité est constatée chaque année. Face à la pandémie de Covid-19 et l’arrivée du premier confinement, la thèse d’un babyboom était mise en avant. 9 mois plus tard, les chiffres de la natalité sont sortis et nous permettent désormais de voir l’impact de cet évènement sur les naissances. L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) vient en effet d’annoncer « Neuf mois après le début de la pandémie de Covid-19, les naissances ont fortement baissé en France. La crise sanitaire datant de mars 2020, son impact éventuel sur les naissances ne pouvait s’observer qu’à partir de la fin de l’année. »

13% de nouveaux nés en moins en janvier 2021 par rapport à janvier 2020

L’INSEE précise ensuite qu’en décembre 2020, la France comptait « 7 % de nouveau-nés en moins qu’en décembre 2019 ». Cette baisse a d’ailleurs été encore plus forte en janvier 2021 par rapport à janvier 2020 avec une chute de la natalité de 13%. 53 900 naissances ont ainsi eu lieu durant le premier mois de cette nouvelle année contre 59 100 début 2020. Sylvie Le Minez, cheffe de l’unité des études démographiques et sociales à l’Insee, a d’ailleurs expliqué à France Inter que ces chiffres sont causés par le climat d’incertitude dû à la crise sanitaire, mais aussi le fait que les centres de procréation médicalement assistée étaient fermés durant le premier confinement. Selon cette dernière, il est encore difficile de savoir si après la pandémie, les chiffres de la natalité reviendront à la normale.